Эксперт спрогнозировал рост курса доллара до 90–95 рублей
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в комментарии aif.ru прогнозирует укрепление доллара до 90–95 рублей, что положительно скажется на бюджете и выручке экспортеров.
Ослабление рубля до уровня 90–95 рублей за доллар будет способствовать увеличению доходов федерального бюджета и экспортно-ориентированных компаний. Как пояснил Георгий Остапкович, текущий курс около 80 рублей доставляет дискомфорт для бюджета, тогда как снижение курса рубля позволит экспортерам получать больше выручки.
Рост курса доллара приведет к незначительному увеличению цен на импортные товары, которые составляют около 35% потребительской корзины россиян. Однако эксперт ожидает замедления темпов снижения инфляции, а не ее ускорения. Критический импорт, такой как экзотические фрукты и отдельные виды техники, может подорожать, но 65% товаров российского производства останутся незатронутыми.
Остапкович подчеркнул, что такой сценарий является нормальным для гражданского общества и благоприятным для предприятий. Ранее аналитики отмечали, что ослабление рубля в пределах 90–95 рублей соответствует интересам бюджетной политики.
