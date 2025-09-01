Индия не считает себя прачечной для нефти России

01 сентября 2025, 15:14

Министр нефти Индии: Покупка нефти России защитила мировую экономику

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Нью‑Дели предотвратил катастрофический рост мировых цен на нефть, начав активно закупать российскую нефть, заявил министр нефтяной отрасли Индии Хардип Сингх Пури, ссылается Bloomberg.