Индия не считает себя прачечной для нефти России
Нью‑Дели предотвратил катастрофический рост мировых цен на нефть, начав активно закупать российскую нефть, заявил министр нефтяной отрасли Индии Хардип Сингх Пури, ссылается Bloomberg.
По его словам, без таких закупок цена на нефть могла бы вырасти до 200 долларов за баррель. Министр резко опроверг обвинения в том, что Индия якобы стала «прачечной» для российской нефти, подчеркнув, что страна действовала в рамках установленных правил и тем самым помогла стабилизировать рынок. Импорт Индии, по его словам, соответствовал механизму ценового ограничения, согласованному странами «Большой семёрки», а у Индии нет альтернативы второму по объёму мировому производителю нефти.
Аналитик CLSA Викаш Кумар Джайн отметил, что при отсутствии глобального запрета Индия вряд ли откажется от российских поставок, поскольку решение о продолжении торговли всё больше превращается из чисто экономического в политический вопрос о праве выбора государства.
Ранее сообщалось, что индийская экономика во втором квартале 2025 года показала существенный рост, хотя многие аналитики ожидали замедления из‑за введённых США пошлин.
Читайте также: