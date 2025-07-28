Экономист Разуваев предрёк рост курса доллара до 100 рублей

28 июля 2025, 15:54

Фото: медиасток.рф

Курс доллара может взлететь до 100 рублей. С таким прогнозом выступил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с «Татар-информом».





Ранее сообщалось, что курс доллара может превысить 80 рублей впервые за полтора месяца.



Эксперт отметил, что курс доллара в 100 рублей является реальным балансом спроса и предложения на рынке, также это соответствует торговому балансу.



Такой курс доллара разгонит инфляцию и позволит ключевой ставке снижаться более плавно.





«С бюджетом все будет в порядке, инфляция будет чуть повыше, ставки по вкладам будут медленнее снижаться. Золото в рублях будет подороже – это хорошо для тех, кто держит его, так как золото в мире сильно подорожало, а в России с ним такая же ровная ситуация, оно и не подешевело, и не подорожало, потому что рубль укрепился», – отметил Разуваев.