Россиянам рассказали о влиянии на экономику снижения ключевой ставки
Экономист Родин: снижение ключевой ставки хорошо поможет экономике РФ
Снижение ключевой ставки благоприятно отразится на стоимости кредитов. Об этом рассказал экономист Алексей Родин.
25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 18%, как ранее и прогнозировали многие эксперты. Это стало вторым снижением подряд после того, как ставка оставалась на уровне 21% семь месяцев подряд.
«Это очень сильно поможет экономике по той простой причине, что компании, которые, в принципе, живут за счет кредитов, кредитуются, <…> им будет намного проще обслуживать этот кредит, потому что снизятся ставки по кредитам», — пояснил Родин в беседе с «Известиями».
Он уточнил, что ставку поднимали, чтобы побороть инфляцию и вернуть ее к нормальному уровню. И, судя по зафиксированной дефляции в России и снижению цен, политика ЦБ РФ работает.
Родин добавил, что снижение ключевой ставки повысит доступность кредитов для населения страны, при этом снизится выгода по вкладам.
В свою очередь директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова рассказала «Газете.Ru», что понижение ключевой ставки практически не скажется на автокредитах.
«Ставку снизили, но никуда не делись другие факторы. При текущем уровне рисков и стоимости фондирования ставки по автокредитам, если и будут сокращаться, то, скорее всего, умеренно, на 3-5 процентных пункта», — считает эксперт.
Она отметила, что этого понижения будет недостаточно для активизации массового спроса на автомобили. Чтобы оживить автокредитование, необходимо продолжать снижать ставку или увеличить объем льготных госпрограмм.