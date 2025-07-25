Россиянам рассказали о влиянии на экономику снижения ключевой ставки

25 июля 2025, 19:27

Экономист Родин: снижение ключевой ставки хорошо поможет экономике РФ

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Снижение ключевой ставки благоприятно отразится на стоимости кредитов. Об этом рассказал экономист Алексей Родин.





25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 18%, как ранее и прогнозировали многие эксперты. Это стало вторым снижением подряд после того, как ставка оставалась на уровне 21% семь месяцев подряд.





«Это очень сильно поможет экономике по той простой причине, что компании, которые, в принципе, живут за счет кредитов, кредитуются, <…> им будет намного проще обслуживать этот кредит, потому что снизятся ставки по кредитам», — пояснил Родин в беседе с «Известиями».

«Ставку снизили, но никуда не делись другие факторы. При текущем уровне рисков и стоимости фондирования ставки по автокредитам, если и будут сокращаться, то, скорее всего, умеренно, на 3-5 процентных пункта», — считает эксперт.