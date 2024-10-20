Экономист Разуваев предсказал к концу года рост цен на продукты в России на 15%

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Продуктовая инфляция в России достигла 20-25% в год и продолжает расти. К Новому году основные и второстепенные продукты могут подорожать ещё на 15% по сравнению с существующими ценами.
Такой неутешительный прогноз сделал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с сетевым изданием URA.RU. По его словам, вполне можно ожидать, что яйца прибавят в цене ещё 5% к уже имеющимся 21% годового подорожания. Сливочное масло за последние 12 месяцев стали дороже на четверть.
Эксперт объяснил столь значительный уровень инфляции высокими государственными расходами. Он отметил, что до конца года их планируется увеличить ещё на два внеплановых триллиона рублей. Соответственно, инфляция находится на более высоком уровне, чем ожидалось. По оценке экономиста, она к концу года достигнет 9-10% при целевом значении 4%.
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