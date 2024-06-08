Глава ВТБ Костин описал ситуацию в экономике словами «ничего пока страшного»

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не наблюдает перегрева российской экономики, в которой «ничего пока страшного не происходит». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что в настоящее время на экономику влияют крупные затраты на оборону и непроизводственные товары производства. Данные госрасходы не покрываются произведённой продукцией, которая затем поступает в общество, в результате чего растёт инфляция.
По словам Костина, инфляция в 7% и даже в 8% является нормальной. А вот со стремительным ростом цен необходимо работать. Но экономика России растёт, поэтому ситуация будет меняться.
В заключение глава ВТБ напомнил, что самые быстрые темпы роста российской экономики фиксировались в нулевые годы, когда показатель инфляции был двухзначным.
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По словам Костина, инфляция в 7% и даже в 8% является нормальной. А вот со стремительным ростом цен необходимо работать. Но экономика России растёт, поэтому ситуация будет меняться.
В заключение глава ВТБ напомнил, что самые быстрые темпы роста российской экономики фиксировались в нулевые годы, когда показатель инфляции был двухзначным.
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Анастасия Чинкова