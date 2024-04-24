Инфляция, повышение зарплат: Минэкономики раскрыло сценарий грядущей трехлетки в России

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Министерство экономического развития РФ 23 апреля представило правительству вариант сценариев и основных показателей прогноза социально-экономического развития до 2027 года. На основе прогноза будут сформированы параметры федерального бюджета на три года. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Фактически, сценарий является целевым, он опирается на экономическую модель, которая описана в поручениях правительству по результатам послания президента России Владимира Путина. По предположению сценария, опора на внутренний спрос, который поддерживается социальными расходами и ростом зарплат, а также вливаниями бюджета и частными вложениями в его удовлетворение, принесет ожидаемые результаты.
В прогнозе рост ВВП в 2024 году, замедлится до 2,8%, и следующие несколько лет будет держаться на уровне 2,3–2,4%. Это выше показателей, на которые способна российская экономика без адаптации и стимулирующих действий.
Спрос в прогнозе Минэкономики также разгонит инфляцию — по результатам 2024 года до 5,1%, что выше ожиданий Банка России в 4–4,5%.
В 2024 году доходы населения вырастут на 5,3% в реальном выражении. Основой станут зарплаты, которые по прогнозу повысятся на 6,5% в реальном выражении (против 7,8% в 2023 году).
Отмечается, что все больше предприятий планируют повышать зарплаты, которые превысят рост производительности труда.
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В прогнозе рост ВВП в 2024 году, замедлится до 2,8%, и следующие несколько лет будет держаться на уровне 2,3–2,4%. Это выше показателей, на которые способна российская экономика без адаптации и стимулирующих действий.
Спрос в прогнозе Минэкономики также разгонит инфляцию — по результатам 2024 года до 5,1%, что выше ожиданий Банка России в 4–4,5%.
В 2024 году доходы населения вырастут на 5,3% в реальном выражении. Основой станут зарплаты, которые по прогнозу повысятся на 6,5% в реальном выражении (против 7,8% в 2023 году).
Отмечается, что все больше предприятий планируют повышать зарплаты, которые превысят рост производительности труда.
«В 2021 году такое «неправильное» соотношение прогнозов изменения зарплат и производительности труда складывалось только у 7% промпредприятий, по первым двум «замерам» 2024 года опережающий рост зарплат вынужден планировать уже 21% предприятий», — заявил Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.Читайте также:
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Алина Юрчак