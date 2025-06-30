Экономист Разуваев прогнозирует подорожание доллара до 100 рублей к концу лета
Доллар достигнет отметки в 100 рублей до конца лета. Об этом сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «Татар-информ».
Экономист подчеркнул, что к такому показателю иностранная валюта должна прийти в ближашее время. Это, по его прогнозам, произойдёт до конца лета.
Разуваев добавил, что в условиях ослабления рубля и дешёвой нефти важное значение может иметь снижение ключевой ставки. В настоящее время многие специалисты прогнозируют понижение до 18% или даже 16%, однако сам эксперт прогнозирует 15%.
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