Экономист Разуваев прогнозирует подорожание доллара до 100 рублей к концу лета

30 июня 2025, 15:24

Фото: iStock/Pineapple Studio

Доллар достигнет отметки в 100 рублей до конца лета. Об этом сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «Татар-информ».