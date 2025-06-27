Россиянам рассказали, как можно превратить дачу в «золотую жилу»
Экономист Лебединская: россияне могут заработать, сдавая дачу в аренду
Россияне могут сдавать дачу в аренду, превратив ее тем самым в «золотую жилу». Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Она рассказала, что летом сдать дачу в аренду можно за 5–15 тыс. рублей в сутки или от 50–60 тыс. рублей в месяц.
«На аренде коттеджей можно заработать больше — 150 тыс. рублей. Обычно загородные дома арендуют на сезон — с мая по октябрь. Владелец дома в Подмосковье за лето получает доход в 360 тыс. рублей в среднем, но на посуточной аренде можно заработать и больше», — уточнила Лебединская в беседе с «Газетой.Ru».Она предположила, что в текущем году стоимость аренды дачи может еще вырасти.
Эксперт добавила, что можно выращивать рассаду на продажу, а также овощи.
Тем временем депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT отметил, что отдых на даче могут омрачить конфликты с соседями.
«Одна из самых болезненных тем — это споры о границах участков. Многие владельцы сталкиваются с тем, что забор поставлен не там, где нужно, или сосед захватил часть земли. Чтобы избежать конфликта, я всегда рекомендую заранее проверить кадастровые документы и при необходимости вызвать геодезиста для точного межевания», — рассказал Чаплин.
Он добавил, что поводами для конфликтов с соседями могут стать деревья, затеняющие соседний участок, шумные вечеринки, складирование мусора или компостные ямы у забора, проезд к участку, а также домашние животные, которые бегают по чужим огородам.