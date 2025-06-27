Россиянам рассказали, как можно превратить дачу в «золотую жилу»

27 июня 2025, 12:36

Экономист Лебединская: россияне могут заработать, сдавая дачу в аренду

Фото: iStock/VvoeVale

Россияне могут сдавать дачу в аренду, превратив ее тем самым в «золотую жилу». Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.





Она рассказала, что летом сдать дачу в аренду можно за 5–15 тыс. рублей в сутки или от 50–60 тыс. рублей в месяц.





«На аренде коттеджей можно заработать больше — 150 тыс. рублей. Обычно загородные дома арендуют на сезон — с мая по октябрь. Владелец дома в Подмосковье за лето получает доход в 360 тыс. рублей в среднем, но на посуточной аренде можно заработать и больше», — уточнила Лебединская в беседе с «Газетой.Ru».

«Одна из самых болезненных тем — это споры о границах участков. Многие владельцы сталкиваются с тем, что забор поставлен не там, где нужно, или сосед захватил часть земли. Чтобы избежать конфликта, я всегда рекомендую заранее проверить кадастровые документы и при необходимости вызвать геодезиста для точного межевания», — рассказал Чаплин.