С 1 сентября 2025 года изменятся правила расчета отпускных для россиян
Депутат Говырин: С 1 сентября изменятся правила расчета отпускных
С 1 сентября 2025 года в России изменятся правила расчета отпускных. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
На сегодняшний день отпускные рассчитывают из количества отработанных дней или часов в конкретный месяц. С 1 сентября начнут учитывать средние значения.
Теперь при стандартном графике средний дневной заработок за последние 12 месяцев будут умножать примерно на 21,7 рабочего. В результате разница между длинными и короткими месяцами не будет оказывать влияние на конечную сумму выплат.
«Если человек работает по графику с суммированным учетом рабочего времени, например, вахтой или посменно, то формула будет иной: средний почасовой заработок умножается на среднее количество рабочих часов в месяц. Раньше в таких случаях учитывали фактически отработанные часы, а теперь снова берут усредненный показатель», — отметил Говырин в беседе с «Известиями».Отмечается, что данные правила будут действовать до сентября 2031 года. По словам депутата, новшества не отразятся на суммах отпускных, кроме месяцев с коротким или длинным рабочим графиком.
Тем временем профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал «Москве 24», что любая коммерческая структура может назначать зарплаты самостоятельно. Так он прокомментировал информацию главы «Почты России» Михаила Волкова о высоких зарплатах курьеров.
«Свои деньги курьеры зарабатывают тяжелым трудом, нередко в непростых погодных условиях. При этом, когда называют высокие суммы, почему-то не указывают, сколько человек должен отработать для таких заработков. Зачастую это по 12 часов 6–7 дней в неделю», — отметил Сафонов.
Он пояснил, что работодатели часто оформляют курьеров как самозанятых и не отчисляют часть средств на пенсии, а направляют их в счет зарплаты.