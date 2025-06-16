С 1 сентября 2025 года изменятся правила расчета отпускных для россиян

16 июня 2025, 19:45

Депутат Говырин: С 1 сентября изменятся правила расчета отпускных

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

С 1 сентября 2025 года в России изменятся правила расчета отпускных. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





На сегодняшний день отпускные рассчитывают из количества отработанных дней или часов в конкретный месяц. С 1 сентября начнут учитывать средние значения.



Теперь при стандартном графике средний дневной заработок за последние 12 месяцев будут умножать примерно на 21,7 рабочего. В результате разница между длинными и короткими месяцами не будет оказывать влияние на конечную сумму выплат.





«Если человек работает по графику с суммированным учетом рабочего времени, например, вахтой или посменно, то формула будет иной: средний почасовой заработок умножается на среднее количество рабочих часов в месяц. Раньше в таких случаях учитывали фактически отработанные часы, а теперь снова берут усредненный показатель», — отметил Говырин в беседе с «Известиями».

«Свои деньги курьеры зарабатывают тяжелым трудом, нередко в непростых погодных условиях. При этом, когда называют высокие суммы, почему-то не указывают, сколько человек должен отработать для таких заработков. Зачастую это по 12 часов 6–7 дней в неделю», — отметил Сафонов.