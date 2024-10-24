Экономист Разуваев раскрыл преимущество банка БРИКС

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Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что основное преимущество банка БРИКС состоит именно в независимых от доллара расчётах.
«Главное преимущество – расчёты независимые от доллара. Теоретически, банк может попасть под санкции, но вряд ли это принципиально что-то меняет», – пояснил в беседе с NEWS.ru Разуваев.
Ранее на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил в подарок символическую купюру, однако она не понравилась главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банкноту подготовил один из российских участников встречи, вероятно, из Торгово-промышленной палаты. Эта «квазиденьга» должна была символизировать совместную работу, которая ведется в рамках саммита.
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