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Экономист Разуваев раскрыл преимущество банка БРИКС

24 октября 2024, 21:30
Фото: iStock/Yau Ming Low

Фото: iStock/Yau Ming Low

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что основное преимущество банка БРИКС состоит именно в независимых от доллара расчётах.


«Главное преимущество – расчёты независимые от доллара. Теоретически, банк может попасть под санкции, но вряд ли это принципиально что-то меняет», – пояснил в беседе с NEWS.ru Разуваев.

Ранее на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил в подарок символическую купюру, однако она не понравилась главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банкноту подготовил один из российских участников встречи, вероятно, из Торгово-промышленной палаты. Эта «квазиденьга» должна была символизировать совместную работу, которая ведется в рамках саммита.

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#банк
#валюта
#брикс
#экономика
Экономист Колташов предрёк рост ключевой ставки до 20% в пятницу
24 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов спрогнозировал поднятие ключевой ставки Центробанка до 20% в пятницу, 25 октября.
«Этот инструмент не работает так, что подняли ставку, и инфляция замедлилась. Экономика штука сложная. И, как мы видим, высокая ставка, которая уже должна была бы инфляцию остановить до нуля, едва её притормаживает», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

При этом специалист считает, что предельным возможным уровнем поднятия ключевой ставки ЦБ может стать 22%.

Ранее заместитель председателя банка Алексей Заботкин заявлял, что в Центробанке не исключают нового повышения ключевой ставки.

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#экономика
#инфляция
#ставка
#цб
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На Западе оценили инициативу по созданию платёжной системы БРИКС
FT: на Западе серьёзно отнеслись к перспективе создания платёжной системы БРИКС
24 октября 2024, 18:28

Фото: сайт Кремля

Создание платёжной системы БРИКС несёт за собой риски фрагментации глобальной платёжной системы. Об этом пишет издание Financial Times.
Отмечается, что самым главным пунктом повестки дня саммита БРИКС стало предложение, прозвучавшее от российской стороны. Согласно ему, предлагается создать новую систему платежей BRICS Bridge, которая позволит обойти доллар. Она станет альтернативой SWIFT, при этом будет ориентирована на технологии блокчейн, токены и цифровые валюты.

Развивающиеся страны, находящиеся не на Западе, в числе которых Россия, Китай, Индия, опасаются, что США могут в любой момент отключить их от SWIFT. В связи с этим, данные государства однозначно поддерживают инициативу по созданию альтернативной платёжной системы, заявил профессор и эксперт по глобальному управлению в Институте международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Чэнь Ци.

При этом научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко отметила, что прибывшие на саммит в Казань делегации по большей мере были нацелены на ведение двустороннего бизнеса, а не на общей повестке дня БРИКС. В связи с этим, пока нет никаких конкретных признаков того, что инициатива действительно будет реализована.

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#брикс
#саммит
#россия
#доллар
#данные
#будущее
#платёж
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Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии
Чирков: пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию с января
24 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С января 2025 года российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков в рамках пленарного заседания Госдумы.
«Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. Соответственно в январе уже наши граждане — и работающие, и неработающие получат сумму пенсии с учетом индексации», — заявил Чирков.

При этом он уточнил, что в РФ пенсия выплачивается досрочно тем, у кого график начинается в начале января. Эти люди получат проиндексированные пенсии уже в декабре.

Всего, по словам Чиркова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам выделено более 106 миллиардов рублей.

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#пенсии
#продуктовые наборы
#график
#пенсия
#люди
#рф
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Французская группа Auchan собирается продать все филиалы в России
Figaro: Auchan намерен продать филиалы в РФ, есть два потенциальных покупателя
24 октября 2024, 14:31

Фото: iStock/blinow61

Французский ритейлер Auchan заявил о планах по продаже своих филиалов в России. Об этом сообщает издание Figaro.
Отмечается, что семья Мюлье, которой принадлежит компания, собирается вывести бизнес из России. Группа «Ашан» уже выбрала двух потенциальных покупателей.

Напомним, что «Ашан Ритейл Россия» – российское подразделение французского Auchan Retail. На территории России компания работает с 2002 года. Она является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объёму продаж.

В прошлом году российские власти ждали ухода зарубежных супермаркетов «Ашан», «Атак», Globus и Metro. Однако пока они остаются в стране. В общей сложности этим компаниям принадлежат 483 торговых объекта в 49 регионах России. Также в их собственности есть распределительные центры и производства товаров.

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#бизнес
#россия
#франция
#супермаркет
#компании
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В России решили, как ответят Западу на использование замороженных активов
Силуанов: Россия будет использовать замороженные активы недружественных компаний
24 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Россия будет использовать замороженные активы недружественных компаний в ответ на аналогичные действия Запада, использующего по собственному усмотрению, в том числе для оказания помощи Украине, доходы от замороженных резервов РФ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистами.
Он отметил, что, если западные государства приступили к использованию доходов российского бизнеса, то и Москва поступит абсолютно также. На российских счетах находятся замороженные активы иностранных компаний, покинувших рынок РФ. Эти средства будут использоваться на нужды экономики, объектов страны и иные государственные цели.

Силуанов не назвал точные сроки реализации данного плана, но подчеркнул, что решения уже приняты.

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#россия
#активы
#экономика
#антон силуанов
#доходы
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ФАС выявила дорожный картель на 15 млрд рублей в двух российских регионах
ФАС выявила картельный сговор дорожников почти на 15 миллиардов рублей
24 октября 2024, 13:30

Фото: istockphoto/PawelO

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ выявили картельный сговор двух компаний, специализирующихся на дорожном строительстве и ремонте. По предварительной оценке, общая сумма начальных контрактов составила 14,9 миллиарда рублей.
Как сообщили специалисты ведомства, признаки нарушений антимонопольного законодательства были обнаружены в ходе торгов по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Воронежской и Тамбовской областях, передаёт «Коммерсант». Фигурантами возбуждённого дела стали ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника».

Эти компании заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорожного полотна в этих регионах. По мнению сотрудников ФАС, руководители фирм вступили в сговор с целью удержать цены на высоком уровне. Если вина будет установлена и доказана, обеим организациям грозят крупные оборотные штрафы.

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#фас
#цены
#компании
#специалисты
#штрафы
#дороги
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Министр Решетников увидел в экономике России признаки «охлаждения»
Министр Решетников: Российская экономика демонстрирует признаки «охлаждения»
24 октября 2024, 12:50

Максим Решетников (Фото: сайт Кремля)

Состояние российской экономики в конце третьего и начале четвёртого кварталов стало несколько меняться. В указанный период экономика РФ продемонстрировал признаки охлаждения.
Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Тем не менее, прогноз роста ВВП на 3,9% по итогам 2024 года остаётся в силе, заверил он. Министр подчеркнул, что наблюдаемый процесс является естественным и ожидаемым, так как экономика реагирует на решения, принимаемые руководством страны.

Одной из причин появления некоторых признаков охлаждения экономики Решетников назвал переориентацию внешней торговли. По его словам, в настоящее время около 80% товарооборота осуществляется с дружественными странами, тогда как в 2021 году с ними проводилось только 50% импортно-экспортных операций. Доля западных стран во внешней торговле сократилась до 19%, и, вероятно, будет ещё сокращаться, к чему также следует быть готовыми, подчеркнул глава Минэкономразвития.

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#минэкономразвития
#экономика
#прогноз
#страны
#министр
#ввп
#рф
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Экономист Лобода предложил увеличить пенсии некоторым женщинам
24 октября 2024, 06:05

Фото: istock/PIKSEL

Экономист Андрей Лобода предложил государству участвовать в финансировании пенсионных накоплений для домохозяек с детьми, что могло бы значительно увеличить их пенсионные выплаты.
По его мнению, такая мера поддержала бы женщин, которые прервали свою трудовую деятельность для ухода за детьми. Лобода выступил с этим предложением в интервью «Газете.Ru».

«Государство могло бы перечислять определённые суммы в негосударственные пенсионные фонды для женщин, занимающихся домашним хозяйством. Это позволило бы частично компенсировать их перерывы в работе», — отметил Лобода.

Он также добавил, что в некоторых западных странах существует концепция базового дохода, но её внедрение пока остается ограниченным. Экономист подчеркнул, что в России уже есть формы поддержки домохозяек, например, материнский капитал и пособия многодетным семьям. Однако он указал на проблему низких пенсионных баллов у домохозяек, что приводит к значительно меньшим выплатам в будущем.

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#материнский капитал
#интервью
#пособия
#государство
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Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев
24 октября 2024, 05:40

Фото: istock/FabrikaCr

Подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.
Об этом сообщил генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин.

«Вероятно, крупные предприятия импортировали большие объемы сливочного масла и сырья из-за рубежа. Но цены резко поднялись. Чем выше стоимость сырья, тем дороже выходит производство, что сказывается на конечной цене продукта», — отметил Чебурашкин в интервью телеканалу 360.ru.
Он добавил, что производителям становится невыгодно выпускать сливочное масло, поскольку его себестоимость слишком высока для получения адекватной прибыли. Однако изготовление продолжается, поскольку у многих предприятий остаются излишки сливок.

В последние недели в России наблюдается рост цен на продукты питания, включая товары первой необходимости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручения профильным ведомствам стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. Одним из возможных решений для граждан может стать изготовление сливочного масла в домашних условиях.

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