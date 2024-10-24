Победителям олимпиады БРИКС позволят бесплатно учиться в российских вузах

Лидеров стран БРИКС на торжественном приеме саммита объединения в Казани кормили пельменями с осетриной, варениками с грибами и татарской лепешкой кыстыбый. Об этом сообщает ТАСС. Также отмечается, что из напитков гостям предложат вина с самых южных краснодарских виноградников и безалкогольное.