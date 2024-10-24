Победителям олимпиады БРИКС позволят бесплатно учиться в российских вузах

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Победители олимпиады БРИКС получат возможность бесплатно обучаться в российских вузах. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России (Минобрнауки).
«Планируется, что победители и призеры олимпиады смогут бесплатно поступить на программы магистратуры в российские университеты», — рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Участниками олимпиады станут студенты бакалавриата из стран, входящих в БРИКС.Минобрнауки также рассматривает возможность расширения программы, чтобы в будущем победители могли поступать в университеты всех стран-участников БРИКС. Разработка концепции олимпиады и утверждение сроков ее проведения намечены на 2025 год.
Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к молодежи с советом никогда не употреблять спиртные напитки. Об этом он написал на своем канале в социальной сети. Дуров также отметил, что кратковременное удовольствие от употребления алкоголя оборачивается долгосрочными страданиями и добавил, что социальное давление заставляет многих людей следовать вредным привычкам.
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