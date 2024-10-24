NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал заметной фигурой на саммите БРИКС в России, выделяясь на фоне других участников благодаря своему статусу лидера страны НАТО.
Об этом сообщает американская газета The New York Times, подчеркивая, что Эрдоган «не похож на всех остальных» участников.
Участие Турции, по мнению журналистов, демонстрирует готовность Анкары к взаимодействию с различными странами, несмотря на её членство в альянсе.
С 22 по 24 октября в Казани проходят многочисленные международные встречи в рамках саммита глав государств БРИКС. Турецкий лидер привлёк внимание не только своими связями с НАТО, но и тем, что его присутствие вызвало бурные обсуждения в СМИ. Немецкий таблоид Bild предположил, что визит Эрдогана в Казань может стать сигналом Западу, усиливающим дипломатическое давление.
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«Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, оказался единственным лидером страны НАТО, который принял участие во встречах саммита БРИКС», — отмечает издание.
Участие Турции, по мнению журналистов, демонстрирует готовность Анкары к взаимодействию с различными странами, несмотря на её членство в альянсе.
С 22 по 24 октября в Казани проходят многочисленные международные встречи в рамках саммита глав государств БРИКС. Турецкий лидер привлёк внимание не только своими связями с НАТО, но и тем, что его присутствие вызвало бурные обсуждения в СМИ. Немецкий таблоид Bild предположил, что визит Эрдогана в Казань может стать сигналом Западу, усиливающим дипломатическое давление.
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Елена Перлова