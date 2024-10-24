Купюра БРИКС, подаренная Путину, вызвала недовольство главы Центробанка России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)
На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил в подарок символическую купюру, однако она не понравилась главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
По его словам, банкноту подготовил один из российских участников встречи, вероятно, из Торгово-промышленной палаты. Эта «квазиденьга» должна была символизировать совместную работу, которая ведется в рамках саммита.
Президент России Владимир Путин сам осмотрел купюру, затем показал ее министрам и передал Набиуллиной. Причины недовольства главы ЦБ не были раскрыты.
Ранее на заседании саммита президент России Владимир Путин отметил, что использование доллара в качестве инструмента давления является ошибкой. Он подчеркнул, что Россия не отвергает доллар и не ведет с ним борьбу, а просто вынуждена искать альтернативные варианты, так как работа с долларом становится невозможной.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский кризис не занимает центральное место в повестке саммита БРИКС, проходящего в Казани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Президент России Владимир Путин сам осмотрел купюру, затем показал ее министрам и передал Набиуллиной. Причины недовольства главы ЦБ не были раскрыты.
Ранее на заседании саммита президент России Владимир Путин отметил, что использование доллара в качестве инструмента давления является ошибкой. Он подчеркнул, что Россия не отвергает доллар и не ведет с ним борьбу, а просто вынуждена искать альтернативные варианты, так как работа с долларом становится невозможной.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский кризис не занимает центральное место в повестке саммита БРИКС, проходящего в Казани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова