Экономист Щербаченко дал прогноз по ценам на бензин в ноябре

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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в ноябре стоимость литра бензина АИ-92 на российских заправках составит 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.
«Основные причины — сезонное потребление, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и неопределенность в экспортной политике. Рост цен уже превышает инфляцию на 1,5%. Снижения цен на бензин в годовом разрезе не ожидается, но возможен временный откат к уровням июля в конце года. Для этого нужны три условия: ужесточение экспортных ограничений, завершение ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и окончание сбора урожая», — пояснил в беседе с Газета.ру Щербаченко.
Также важными факторами, влияющими на цены на топливо, эксперт назвал инфляцию и ключевую ставку.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень.
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