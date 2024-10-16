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Экономист Щербаченко дал прогноз по ценам на бензин в ноябре

16 октября 2024, 19:54
Фото: iStock/kckate16

Фото: iStock/kckate16

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в ноябре стоимость литра бензина АИ-92 на российских заправках составит 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.
«Основные причины — сезонное потребление, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и неопределенность в экспортной политике. Рост цен уже превышает инфляцию на 1,5%. Снижения цен на бензин в годовом разрезе не ожидается, но возможен временный откат к уровням июля в конце года. Для этого нужны три условия: ужесточение экспортных ограничений, завершение ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и окончание сбора урожая», — пояснил в беседе с Газета.ру Щербаченко.

Также важными факторами, влияющими на цены на топливо, эксперт назвал инфляцию и ключевую ставку.



Ранее сообщалось, что в 2024 году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень.

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#бензин
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#экономика
Озвучена вероятность повышения ключевой ставки до 25%
Аналитик Васильев допустил 15%-ую вероятность повышения ставки до 25%
16 октября 2024, 20:00

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что вероятность повышения ключевой ставки до 25% составляет примерно 15%.
«К реализации этого сценария может привести отсутствие замедления инфляции в ближайшие кварталы или даже ускорение инфляции. Это может произойти, например, из-за ухудшения внешних условий. Банк России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы в сценарии «Рисковый» указывал, что средняя ключевая ставка в 2025 году может составить 20-22%», — прояснил в беседе с Газета.ру Васильев.

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки.

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#банк
#ключевая ставка
#банк россии
#экономика
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В Подмосковье за три месяца открылось более 200 ресторанов и кафе
16 октября 2024, 15:48

Фото: iStock/ArtEvent ET

Более 200 новых предприятий общественного питания открылось на территории Московской области за последний квартал, всего их в регионе на сегодняшний день насчитывается свыше 8 тысяч, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего в ресторанах, кафе барах и закусочных Московской области насчитывается 338 тысяч посадочных мест, из них с начала года появилось 5,6 тыс. мест», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что самыми популярными округами для открытия предприятий общественного питания стали Красногорск, где с начала года появилось 79 новых ресторанов и кафе. Второе место по популярности занял Серпухов, где открыли 35 таких предприятий, на третьем месте Сергиев Посад (34), на четвёртом — Королёв (31), а замыкает топ-5 округ Щёлково, где с начала года открыли 24 новых предприятий питания.

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#подмосковье
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Финансист Мокров раскрыл курс биткоина на конец октября
Финансист Мокров спрогнозировал курс биткоина $70-75 тыс на конец октября
16 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/Nastco

Основатель финансовой компании Алексей Мокров заявил, что курс биткоина на конец октября составит $70-75 тыс.
«Первый осенний месяц для майнеров был тяжёлым, но октябрь решил компенсировать потери и слегка приободрить участников рынка. Курс биткоина обновил максимум с конца сентября. Цена первой криптовалюты впервые за текущий месяц поднялась к отметке $66,48 тыс. Рынок окреп», — пояснил в беседе с «Известиями» Мокров.

При этом подчеркнул, что делать прогнозы на рынке криптовалюты всегда очень сложно.

А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил о сезонной конкуренции за вкладчиков, которая может вызвать увеличение рынка сбережений физлиц в России на 27%.

«В четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться ещё в среднем на 1-1,5 п. п.» – приводит «Сiбдепо» слова Горшкова.

Ранее научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор университета Ярослав Кузьминов заявил, что в России наблюдается уникальный феномен — взрослые дети богатых родителей мало зарабатывают или вовсе не имеют собственного дохода.

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#рынок
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#валюта
#сбережения
#криптовалюта
#экономика
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Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла маркетплейсам
Греф: «Почта России» проиграла маркетплейсам из-за законодательных ограничений
16 октября 2024, 14:45

Фото: iStock/blinow61

«Почта России» проиграла конкуренцию российским маркетплейсам, поэтому необходимо снять с неё тяжёлые законодательные ограничения. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме Finopolis 2024.
По его словам, ныне действующее регулирование «Почты России» настолько жёсткое, что у неё не было шансов выиграть эту конкуренцию.

Греф отметил, что ещё в начале этой дискуссии необходимо было поставить маркетплейсы и «Почту России» в равные условия. Причём не за счёт навешивания гирь на новых игроков, которые сейчас оказались «на ногах у «Почты России», а наоборот – прежде всего освободить традиционного игрока.

Глава Сбера подчеркнул, что «Почте России» тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса. Также она вынуждена нести законодательные ограничения, такие как невозможность привлечения самозанятых граждан к доставке товаров, большое количество ограничений на растаможивание товаров и другое.

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#почта россии
#герман греф
#маркетплейс
#экономика
#россия
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ВТБ: Рост рынка сбережений в 2024 году достигнет рекордных показателей
16 октября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Madhourse

В 2024 году рынок сбережений физических лиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей, что будет означать его увеличение на 27%. Такой рост является рекордным для сегмента.
Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя ВТБ Георгий Горшков. Для сравнения: в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%, передают «Известия». Большую долю в накоплениях граждан составляют сбережения в национальной валюте. По оценкам ВТБ, общий объём рублёвых сбережений в России к концу текущего года составит более 52,6 триллиона рублей.

Горшков также предположил, что в четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции в борьбе за клиентов и ожиданий очередного повышения ключевой ставки банки снова повысят ставки по вкладам как на короткие, так и на длинные вклады. Таким образом, средняя ставка по депозитам увеличится почти до 18%, что обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в текущем году, заключил эксперт.

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#сбережения
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В России завершился процесс импортозамещения продуктов
Аналитик Роспотребнадзора Головкова: в РФ завершено импортозамещение продуктов
16 октября 2024, 13:13

Фото: iStock/Cylonphoto

Процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершён, жители страны имеют полный доступ к отечественной продукции. Об этом сообщила глава Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова, слова которой приводит ТАСС.
Отмечается, что в рамках проекта «Демография» аналитики ведомства провели 1,2 миллиона исследований на 121 показатель качества. Их результаты Головкова назвала «прекрасными».

Эксперты, проанализировав российский рынок, заявили, что у жителей страны в настоящее время отсутствуют проблемы с доступом к отечественному продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах. Процесс импортозамещения полностью завершён.

Головкова также добавила, что за шесть лет аналитической работы эксперты Роспотребнадзора исследовали около 54 тысяч образцов пищевой продукции на содержание микро- и макронутриентов. Также за это время выросла степень осведомления россиян о критериях здорового питания.

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#продукты
#товары
#импортозамещение
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Набиуллина поспорила с Грефом об универсальном QR-коде
Набиуллина: универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей
16 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей, благодаря которому можно будет создавать равные условия работы для всех участников рынка. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Finopolis.
Она отметила, что главной целью Банка России является не подмена конкуренции и частных игроков, а создание равных условий для всех. В настоящее время идут активные споры об универсальном QR-коде. Он не будет представлять собой битву ЦБ с консорциумом банков за контроль над рынком. Это не продукт, который конкурирует с рыночными продуктами, а инфраструктурный стандарт.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что введение такого QR-кода создаст на рынке монополию со стороны регулятора.

В ответ Набиуллина сравнила десять стандартов с розеткой, добавив, что можно делать разные стандарты, тогда в стране будет один общенациональный стандарт и другой стандарт нескольких банков. Она отметила, что продолжит эту дискуссию в Грефом.

Универсальный QR-код необходим для оплаты товаров и услуг на кассе и сайтах магазинов. После его внедрения осуществление оплаты должно упроститься, поскольку на кассе останется только один код вместо нескольких, как сейчас.

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#банк россии
#эльвира набиуллина
#герман греф
#сбербанк
#qr-код
#экономика
#россия
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Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи
16 октября 2024, 05:28

Фото: istock/Andrej Filonenko

В России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.
По данным «Коммерсанта», в августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве снижение составило 14%. Прогнозы к новогодним праздникам также неутешительные — запасы 2023 года могут быть исчерпаны, что создаст дефицит на рынке.

Тем не менее, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заверил, что к Новому году красной икры хватит. В 2023 году было добыто около 24 тысяч тонн продукта, что, по его мнению, должно покрыть праздничный спрос.

Ранее сообщалось, что продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму. Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.

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#фас
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#обращения
#рост
#дефицит
#спрос
#снижение
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Цены на сливочное масло вынудили депутатов Госдумы РФ принять меры
В Госдуме РФ призвали ввести госрегулирование цен на сливочное масло
16 октября 2024, 04:19

Фото: istock/YelenaYemchuk

Продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму.
Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.

«Граждане жалуются на значительный рост цен на сливочное масло. Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости», — говорится в обращении Чернышова, цитируемом «Известиями».
Согласно данным, с начала года цены на сливочное масло в России увеличились почти на 18%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства и затрат на молочное животноводство. Однако председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев предупреждает, что государственное вмешательство в ценообразование может привести к подорожанию всего продуктового ассортимента.

Ранее тюменские кондитеры пожаловались на рост цен на молочную продукцию, сообщив, что сливочное масло подорожало на 50 рублей за месяц.

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#фас
#масло
#цены
#эксперты
#рост
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