Экономист предупредил россиян о росте доли отказов в ипотеке до 86 %

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Доля отказов россиянам в ипотеке к июню 2024 года увеличится на 25-30% — до 81-86%, спрогнозировал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько, о чем передает «Газета.Ru».
«Банки будут стремиться сформировать более надежный кредитный портфель. Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», — отметил экономист.
По его оценкам, к концу года этот показатель вернется к отметке в 56%.
Ранее газета РБК сообщила, что доля отказов россиянам в ипотеке на новостройки и готовое жилье в 2024 году составила в среднем 56%. Такую статистику привело Национальное бюро кредитных историй.
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Бернст Ю.