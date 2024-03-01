В ЦБ РФ заявили о планах ввести четыре лимита на выдачу ипотеки

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Центробанк России планирует ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотечных кредитов, но пока возможно будут активированы только два из них. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности регулятора Евгений Румянцев на встрече с участниками Ассоциации банков России.
«Мы планируем иметь четыре макропруденциальных лимита, но на данный момент, если бы у нас уже были эти полномочия, мы бы активировали только два из них», — приводит его слова «Интерфакс».Он также отметил, что регулятор получит новые полномочия с 1 июля текущего года. Первый лимит будет касаться кредитов на готовое жилье, а второй — на строящееся жилье под залог договоров долевого участия.
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