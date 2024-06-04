Экономист Шедько предупредил о росте цен на молоко

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Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Юрий Шедько заявил, что цены на молоко в России вырастут на 5-10%.
«Факторы, влияющие в сторону повышения: рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку, оплату труда работников, возрастание других расходов-составляющих себестоимости. В сторону снижения цен работают меры государственной поддержки и ограничения роста цен. Спрос россиян на молоко не изменится», — пояснил в беседе с Газета.ру Шедько.
А до этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута предполагал, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.
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