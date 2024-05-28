Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал падение цен на аренду жилья летом

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Ипотечный брокер Дмитрий Ракута предположил, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.
«Стоит заранее проговорить с собственником этот вопрос, либо снять жилье заранее, но при этом попросить, чтобы собственник смог поторговаться по арендной ставке», — добавил в беседе с Газета.ру Ракута.
Специалист уточнил, что наиболее выгодными месяцами для аренды жилья станут июнь-июль. Вместе с тем, по его словам, ожидать падения спроса на съёмную недвижимость не стоит.
Ранее доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявлял, что цены на вторичное жильё в России упадут во втором полугодии этого года.
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Мелисса Тимофеева