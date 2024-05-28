Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал падение цен на аренду жилья летом

Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал падение цен на аренду жилья летом

28 мая 2024, 19:05
Фото: iStock/Pawel Kacperek

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута предположил, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.
«Стоит заранее проговорить с собственником этот вопрос, либо снять жилье заранее, но при этом попросить, чтобы собственник смог поторговаться по арендной ставке», — добавил в беседе с Газета.ру Ракута.

Специалист уточнил, что наиболее выгодными месяцами для аренды жилья станут июнь-июль. Вместе с тем, по его словам, ожидать падения спроса на съёмную недвижимость не стоит.



Ранее доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявлял, что цены на вторичное жильё в России упадут во втором полугодии этого года.

Читайте также:

Экономист Шедько раскрыл, когда цены на «вторичку» упадут в России

В России планируют запустить жилищные вклады

Аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве
#жильё
#недвижимость
#цены
#рф
#аренда
Программа долгосрочных сбережений: заключение договора и софинансирование государства
28 мая 2024, 17:55

Фото: Istock/ArLawKa AungTun

В России с 1 января начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), к которой можно присоединиться с помощью заключения договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). С каким именно НПФ заключать соглашение, гражданин выбирает самостоятельно. Из каких источников формируется ПДС, сколько действует ​договор и как формируется ​государственное софинансирование расскажет редакция «Радио 1».

Из каких источников формируются средства ПДС


В программу долгосрочных сбережений входят добровольные взносы человека любых сумм, независимые от периода взноса, имеющиеся средства пенсионных накоплений, софинансирование государства, а также инвестиционный доход человека.

Что входит в государственное софинансироование и кто его может получить


Гражданин, который сделал взнос в ПДС в размере от 2 000 рублей в год, автоматически получает право на софинансирование от государства в течение первых трех лет. Размер софинансирования зависит от личных взносов и от размеров среднемесячного дохода гражданина. При среднемесячном доходе до 80 000 рублей государство докладывает 1 рубль к каждому рублю, вложенному гражданином. Отметим, что финансирование происходит автоматически, а все данные о доходах граждан находятся в Федеральной налоговой службе. Сами перечисления также происходят автоматически — никаких дополнительных документов подавать не нужно.

Насколько можно заключит договор с ПДС


При вступлении в ПДС срок действия договора составляет более 15 лет. Либо он может завершиться при достижении 55 лет женщинами или 60 лет мужчинами.

«Гражданин, который стал участником программы в 20 лет, уже в 35 лет будет претендовать на выплаты по ПДС. Мужчина в возрасте 54 лет, вступивший в ПДС, уже в 60 лет получает право на получение выплат. Это право граждан назначить себе выплаты при достижении данных сроков», — рассказал РИАМО директор департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич.
Существует возможность забрать средства из ПДС досрочно без потери накопленного дохода в случае наступления особых жизненных ситуаций — например, при оплате дорогостоящего лечения участника программы или потери кормильца. В других случаях досрочно получить пенсионные накопления и деньги, которое софинансировало государства, невозможно.

Читайте также:

В Госдуме предложили введение досрочной пенсии

В России активно развивается программа долгосрочных сбережений

В Банке России рассказали о преимуществах долгосрочных сбережений
#деньги
#рубль
#выплаты
#договор
#данные
#финансирование
#взнос
#программа
#накопления
#право
#государство
#рф
#россия
#пдс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове летом будут работать порядка 19 детских лагерей
28 мая 2024, 17:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Более 12 тысяч школьников Серпухова посетят оздоровительные и пришкольные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В округе 19 лагерей дневного пребывания на базе школ будут работать с 10 июня по 19 июля.

В них будут отдыхать свыше 1180 школьников.

«Участникам и проекта «Умные каникулы» станут порядка 1817 детей. Интеллектуальные лагеря откроются на базе школы № 3 в Протвино, и на базе школы № 19 в Серпухове. В лагере труда и отдыха Центра по профориентации и трудоустройству молодёжи 48 ребят смогут и отдохнуть и поработать 21 день. На базе Дворца молодежи «Дружба» организуют 20 социально-педагогических площадок. С 1 июня по 31 августа они будут работать в разных районах Серпухова», — поделились в пресс-службе.

Также к началу следующего учебного года будут отремонтированы все школы городского округа, в которых сейчас проводится капитальный ремонт.

Читайте также:

В Серпухове завершилась экологическая акция «Особенности национальной уборки»

В Серпухове провели встречу молодежи с депутатом Мособлдумы

Делегация студентов из Китая посетила Серпухов с экскурсией
#школы
#ремонт
#лагеря
#каникулы
#серпухов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Параличи и галлюцинации: Инфекционист рассказал, чем может быть опасно мясо и молоко
Инфекционист Викулов: переносчиком мальтийской лихорадки может быть молоко
28 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/jenoche

Потеря памяти и галлюцинации могут сигнализировать об очень серьезном заболевании. Вирусологи предупредили о риске заражения мальтийской лихорадкой при употреблении мяса и молока. Переносчиками могут быть как домашние животные козы, овцы, парнокопытные, быки, коровы, свиньи, домашние собаки, так и дикие — зайцы, олени.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» рассказал, что является возбудителем заболевания.

«Мальтийскиая лихорадка — это бактериальная инфекция — бруцеллёз. Оно описано на Мальте еще в 19 веке. Это зоонозная инфекция — передается от больных животных и домашних, и диких. Фермерские хозяйства — распространённые источники. Возбудители — термически недостаточно обработанное молоко или неправильно приготовленное мясо, в том числе мясо диких животных. В сыром мясе бактерии могут сохраняться длительно до 3 месяцев», — сказал эксперт.

Врач объяснил, что инфекция может иметь клиническую картину, напоминающую ревматическое заболевание: нередко могут поражаться внутренние органы, суставы, сердце, могут быть неврологические проявления, при тяжелом течении могут поражаться головной и спинной мозг с развитием параличей. Также, по словам специалиста, инфекция может повлечь за собой потерю памяти и двигательную функцию.

По словам Георгия Викулова мальтийская лихорадка — ежегодная ситуация.

«Такие случаи бывают в Южных республиках, нередко в Дагестане регистрируется, в деревнях, где имеются хозяйства по разведению домашнего скота. Если говорить про мировые тренды заболевания, то оно встречается в Киргизстане, Казахстане, Турции, Иране», — рассказал собеседник.
Специалист настоятельно рекомендовал при первых симптомах обратиться за медицинской помощью и уверил, что в России меры борьбы с такой болезнью хорошо отработаны.

Читайте также:

Глава Роспотребнадзора Попова: В некоторых странах появилась опасная лихорадка

​Обнаружен вирус, который способен вызвать новую пандемию

Mash: Новый смертоносный вирус-мутант обнаружили в Великобритании
#вирус
#молоко
#инфекция
#эксперт
#радио
#сердце
#врач
#мясо
#фермерские хозяйства
#меры
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове завершилась экологическая акция «Особенности национальной уборки»
28 мая 2024, 17:30

Фото: сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Общегородской пляж на Оке стал новой площадкой крупнейшей федеральной экологической акции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Федеральная экологическая акция «Особенности национальной уборки» прошла на берегу Оки.

Перед стартом уборки для участников прошла зарядка от чемпиона мира Фёдора Чудинова.

«Экология — общее дело. Вместе с серпуховичами в уборке городского пляжа сегодня приняли участие народный артист России Семен Стругачёв, блогер и музыкант Евгений Ершов. Всеобщими усилиями удалось собрать больше четырёх тонн отходов. По-летнему теплая солнечная погода позволит открыть досрочно пляжный сезон, и не сомневаюсь, что в этом году зона отдыха у воды вновь станет одним из самых востребованных» — подчеркнул глава округа Сергей Никитенко.

В акции принимали участие министерство экологии Московской области, депутаты Госдумы, представители Федерации бокса России, «Единая Россия», Молодая Гвардия и жители округа.

Читайте также:

В Серпухове провели встречу молодежи с депутатом Мособлдумы

Жители Серпухова приняли участие во всероссийской акции «Лес будущего»

В Серпухове построят швейный цех по выпуску верхней одежды
#экология
#россия
#дело
#депутаты
#жители
#экологическая серпухов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье до конца недели дополнительно установят 1,2 тыс. мусорных баков
28 мая 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области установят около 1,2 тыс дополнительных мусорных баков. Об этом объявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Он провел заседание общеобластного штаба по содержанию территорий и многоквартирных домов с главами муниципалитетов.
«Весна и лето – сезон загородного отдыха. Поэтому в этот период вблизи контейнерных площадок чаще всего образуются скопления мусора. Важный вопрос в сезонной повестке – установка более 1 тыс. дополнительных баков. Они появятся по адресам, откуда чаще всего приходят жалобы на нехватку тары под мусор», – сообщил Мурашов.
По его словам, завершить эту работу планируется до конца недели.
«Также вместе с главами городских округов берём на контроль динамику выполнения работ по ямочному ремонту во дворах и внутриквартальных проездах. Восстановить в этом сезоне планируется более 575 тыс. кв. м. асфальта», – отметил зампред.
Как добавили в пресс-службе министерства, во время встречи также обсудили содержание детских площадок и отработку заявок в Единую диспетчерскую службу.

Читайте также:

Мурашов перечислил главные задачи на посту главы Минчистоты

Владислав Мурашов возглавит Министерство по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья

Мурашов стал зампредом правительства Московской области
#владислав мурашов
#минчистоты
#мусор
#подмосковье
#московская область
#ямочный ремонт
#дороги
#ремонт дорог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Убивал из-за жены»: как маньяк-чиновник из Сибири выбирал жертв и почему внезапно остановился
Политеховский маньяк Манишин пойдет под суд за 11 убийств: что известно, сколько жертв
28 мая 2024, 16:12

Фото: istock/Dejan Mirkovic

В Алтайский суд поступило уголовное дело в отношении 53-летнего Виталия Манишина, которого журналисты прозвали Политеховским маньяком. Сам мужчина утверждает, что на преступления его подтолкнул уход жены и проблемы в личной жизни. Что известно о жертвах серийного маньяка и как ему удавалось оставаться безнаказанным более 20-ти лет расскажет редакция «Радио 1».

Жертвы Политеховского маньяка


Первой жертвой убийцы стала 17-летняя абитуриентка, которая приехала в институт на консультацию по вступительным экзаменам. Через две недели исчезла вторая абитуриентка, а еще через некоторое время — студентка Лилиана. Так, с 1989 года сотрудники милиции начали находить в Барнауле тела девушек со следами насильственной смерти. Уголовные дела правоохранители возбуждать не торопились, так как практически у всех пропавших девушек не складывались взаимоотношения с родителями, что могло быть причиной того, что они долго не выходят с родственниками на связь.

Как Политеховский маньяк выбирал жертв


Молодые девушки, поступающие на учебу в институт или уже являющиеся студентками, продолжали пропадать, однако впервые в полиции допустили версию о маньяке именно после пропажи некой Ксении. Отцом студентки был влиятельный предприниматель, который обратился в СМИ и придал дело о пропаже дочери огласке.
Когда уголовные дела были объединены в одно производство, в Барнауле пропала 53-летняя мать абитуриентки Алтайского политеха. Это событие вновь посеяло сомнения в том, что убийца выбирает определенный типаж жертв и речь идет о серийном маньяке.


Как маньяк расправлялся с жертвами


Маньяк лишал девушек жизни разными способами: кому-то были нанесены черепно-мозговые травмы, а на теле других присутствовали колото-резаные раны. Однако всех без исключения жертв Политеховский маньяк перед смертью душил.

Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами
Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами


Как удалось выйти на след маньяка


Впервые на след Виталия Манишина милиционеры вышли после того, как выяснилось, что на пикнике, после которого пропала девушка, был студент политеха Виталий Манишин. Сам студент на допросах и в 1989 году, и позже говорил, что девушка ему понравилась и он предложил ей вступить в связь. Она ответила отказом и, обиженная, ушла, а он спустя короткое время пошел домой.

Однако после продолжительных поисков тело девушки нашли недалеко от того места, где отдыхала компания молодых людей. Студент отрицал вину и уверенно держался на допросах. Отсутствие доказательств вины Манишина и его грамотная линия защиты заставила правоохранителей отпустить единственного подозреваемого.

Так расследование дела об убийстве девушек, тела которых находили правоохранители на протяжении 20-ти лет, вновь возобновили в 2023-м году. Появилась оперативная информация, что Виталий Манишин все же мог быть причастен к расправе над девушкой в 1989 году. К тому моменту подозреваемый уже успел поработать ветеринаром, поруководить колхозом и стал замглавы администрации Калманского района — того самого, на территории которого в 2000 году нашли тела пятерых абитуриенток Алтайского политеха.

В феврале 2023 года Манишин был вновь вызван на допрос. Внимание следователей сразу привлекло то, что он давал абсолютно противоречивые показания. Поскольку он прежде работал председателем колхоза, местность он знал не просто хорошо, а как свои пять пальцев. Поэтому и возникли подозрения, что он причастен к другим расправам.

Следственные мероприятия продолжались и в мае 2023 года Виталий Манишин сделал первое признание: он рассказал, что 16 сентября 1989 года во время застолья с приятелями пригласил их новую знакомую в небольшой лесок, где предложил вступить в связь, но та отказала ему. Тогда он разозлился, повалил девушку на землю и задушил, а затем оттащил тело в овраг, где закидал землей и ветками.

Подозрения по поводу Манишина крепли все больше — и он стал признаваться. Таким образом, всего Виталию Манишину сегодня инкриминируют 11 расправ.

На допросе серийный убийца заявил, что всему виной его первая супруга.

«Я убивал в непростой период своей жизни: мы расставались с женой, которая меня не ценила и унижала. Это и толкнуло на знакомства с девушками. Как только я встретил женщину, которая вела себя правильно, потребность в убийствах отпала, и я остановился», — заявил Манишина.

Читайте также:

СК: алтайский маньяк Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств

«Лесопарковый маньяк» раскрыл всю правду об убийствах 20-летней давности

Обливший женщин кислотой маньяк арестован в Подмосковье
#дело
#травмы
#сотрудники
#расследование
#маньяк
#девушка
#тела
#жертвы
#сибирь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре бойцу СВО помогли с проведением газа в новую квартиру
28 мая 2024, 16:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

В поселке Мишеронский г.о. Шатура участнику СВО подключили газ и установили новую плиту. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Мужчина обратился в Комитет семей воинов Отечества за помощью в подключении газа в недавно приобретённой квартире.

«Специалисты газовой службы пришли на помощь участнику специальной военной операции. Иван Калинский воевал на Луганском и Донецком направлении. Выполняя приказ командира, попал под обстрел, был ранен. Иван имеет боевые награды. Одна из них — участнику битвы за Бахмут, а самая дорогая - Государственная медаль «За отвагу», — поделились в пресс-службе.

Подключение газа и установку плиты взяли на себя сотрудники Мособлгаза. Сам Иван после реабилитации хочет связать свою жизнь со службой Родине.

Читайте также:

День предпринимательства в Шатуре отметили высадкой деревьев и игрой в страйкбол

Жители Шатуры отправят на передовую автомобиль и гуманитарный груз

Глава Шатуры Артюхин принял участие в экологической акции «Лес будущего»
#помощь
#награды
#медаль
#специалисты
#мужчина
#сотрудники
#акции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тюмени увидят главную православную реликвию
В Тюмень 31 мая прибудет главная православная реликвия
28 мая 2024, 15:53

Фото: istockphoto/dimid_86

Жители Тюмени увидят Казанскую икону Божией Матери. Икону считают одной из самых почитаемых в христианстве. Как сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области, увидеть реликвию можно будет 31 мая.
«В Тюмень прибудет Казанская икона Божией Матери. Встреча образа состоится 31 мая в 9 часов у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Шествие образа по России началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца», – говорится в сообщении.

В соборе икона пробудет до 18 часов 1 июня. Казанская икона Божией Матери располагается в Казанском соборе Петербурга.

Шествие прихожан по РФ началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Читайте также:

Стало известно, где будет находиться икона Казанской Божией Матери

РПЦ: Икона «Троица» передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Икона «Троица» Андрея Рублева вернулась в церковь
#россия
#тюмень
#церковь
#икона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько россиян следуют правилам кибербезопасности на работе
Опрос: Менее половины россиян следуют правилам кибербезопасности
28 мая 2024, 15:31

Фото: iStock/SmileStudioAP

Исследование сервиса «Работа.ру» и IТ-компании «Киберпротект» показало, что 38% россиян следуют правилам кибербезопасности на работе.
Ещё 42% опрошенных отметили, что знают о правилах, но не всегда их соблюдают.

«10% участников исследования в принципе не учитывают правила кибербезопасности и хранения данных в работе. Столько же вовсе не пользуются компьютером», — приводит RT текст исследования.

В топе самых ответственных в этом отношении работников оказались сотрудники IТ, транспортной отрасли и сферы торговли.

Другое историческое исследование американских учёных показало, что первые английские поселенцы, прибывшие в Северную Америку, ели местных собак. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Аrkeonews, археологи обнаружили следы разделки и ударов на скелетах животных. По их словам, в те времена подобная практика не была редкостью.

Ранее опрос показал, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.

Читайте также:

Названы суммы зарплат, о которых мечтают россияне

Эксперты выяснили, сколько шашлыка за один раз готовы съесть россияне

Стало известно, сколько россиян считают себя трудоголиками
#опрос
#исследование
#правила
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф