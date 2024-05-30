Экономист Черниговский: цены на российское вино поднимутся уже в июне

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Доля импортных вин стоимостью до 500 рублей в российских магазинах значительно сократилась, отметила президент Х5 Group (торговые сети «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. По словам Лобачевой, после того, как в августе 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, на полках магазинов в ценовой категории до 500 рублей стали преобладать отечественные вина.
Генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в беседе с «Радио 1» заявил, что отечественное вино ни в чём не уступает зарубежным винодельческим аналогам, однако из-за нехватки собственного винодельческого материала Россия зависит от импорта.
По словам специалиста, площадь виноградников в России в среднем выросла примерно на 5 тысяч гектаров, что говорит о том, что РФ полностью обеспечит собственным вином своих граждан только через 20 лет.
Собеседник сообщил, что за ростом цен на импортное вино последует и рост цен на отечественную винодельческую продукцию.
Максим Черниговский отметил, что самыми крупными винодельческими регионами в России являются Крым, Краснодар, Дагестан и Ставрополь. Их продукция завоевывала первые места на самых престижных винодельческих выставках, заключил эксперт.
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«Наше отечественное вино ни в чем не уступает зарубежным винодельческим аналогам, я могу это сказать с уверенностью и гордостью. Растёт качество российского виноделия. Импортная продукция была недорогая, качественная, но её потребительские свойства не находились на каком-то высочайшем уровне в рамках предложенного ценообразования. В России катастрофически не хватает собственного виноматериала, на базе которого производится вся винодельческая продукция. Для того, чтобы полностью Россию обеспечить собственным виноматериалом, нужно порядка 200 тысяч гектаров виноградников, на сегодняшний день в России их порядка 105 гектаров. Это ситуация, когда не хватает отечественного виноматериала и формирует огромную зависимость от импорта», — отметил эксперт.
По словам специалиста, площадь виноградников в России в среднем выросла примерно на 5 тысяч гектаров, что говорит о том, что РФ полностью обеспечит собственным вином своих граждан только через 20 лет.
Собеседник сообщил, что за ростом цен на импортное вино последует и рост цен на отечественную винодельческую продукцию.
«В августе прошлого года были существенно повышены ставки или пошлины на ввоз импортного вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Это явилась основой для роста цен на продукцию из недружественных стран, который потянул за собой и рост цен на отечественную продукцию. С 1 мая текущего года в России акцизные ставки на отечественную продукцию выросли в три раза. То российское вино, которое сейчас стоит порядка 200 рублей за бутылку, уже в июне-июле будет стоить от 300 рублей и выше. Речь о самой недорогой продукции российских виноделов», — объяснил кандидат экономических наук.
Максим Черниговский отметил, что самыми крупными винодельческими регионами в России являются Крым, Краснодар, Дагестан и Ставрополь. Их продукция завоевывала первые места на самых престижных винодельческих выставках, заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева