Экономист Шедько раскрыл, когда в России произойдёт снижение цен

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Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько заявил, что устойчивое снижение инфляции, а за ней и цен, будет наблюдаться уже в сентябре.
«Темпы роста цен уже начали свое снижение. В марте 2024 года потребительские цены выросли на 0,39% (в феврале — на 0,68%). Вместе с тем на такое снижение повлияло значительное повышение цен осенью 2023 года – зимой 2024 года», — пояснил в беседе с Газета.ру Шедько.Специалист добавил, что сдерживанию инфляции способствует и высокая ключевая ставка ЦБ, которая сейчас составляет 16%.
Ранее эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова заявила, что в России вырастут тарифы за коммунальные услуги, что произойдет на фоне плановой индексации, которая начнётся с 1 июля 2024 года.
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Мелисса Тимофеева