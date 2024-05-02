Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет

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Средние среднемесячные зарплаты граждан к 2027 году будут превышать 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития, пишут «Ведомости».
Согласно базовому варианту прогноза министерства, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч (+13,6%) рублей по сравнению с прошлым годом и станут около к 84 тысяч рублей.
Стоит отметить, что преодоление показателя в 100 тысяч предполагают как положительный, так и негативный варианты прогноза.
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«Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025 г. показатель достигнет 90 000 руб. (+8,4%), а в 2026 г. – 97 039 руб. (+7%), следует из прогноза. В конце прогнозного периода, в 2027 г., зарплата достигнет 103 403 руб. (6,6%)», — указано в материале.
Стоит отметить, что преодоление показателя в 100 тысяч предполагают как положительный, так и негативный варианты прогноза.
Ранее был назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак