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Россиянам рассказали, где больше всего вырастут тарифы ЖКХ

Эксперт Блинкова: тарифы ЖКХ вырастут на фоне плановой индексации
01 мая 2024, 06:18
Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В России вырастут тарифы за коммунальные услуги. Это произойдет на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова в беседе с РИА Новости.
Самый низкий индекс по России установлен для Хакасии, самый высокий – для Забайкальского края. В Москве индексация тарифов проведут в пределах 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%

В ноябре 2023 года правительством были утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по субъектам страны на 2024 год, а также допустимые отклонения. Плановое повышение тарифов начнется с 1 июля 2024 года, последнее увеличение было в декабре 2022 года.



Эксперт отметила, что разброс индексации тарифов будет варьироваться от 4 до 15 процентов в 2024 году. Помимо этого, Блинкова добавила, что индексы регулируют только плату за ЖКХ, не касаясь тарифов на содержание и ремонт жилья. Решения об изменении этих плат принимают региональные власти или жители.

Ранее были названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом
Опрошенные «РГ» аналитики: цены на АЗС продолжат расти и догонят инфляцию
01 мая 2024, 05:35

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

Росстат с середины марта фиксирует рост розничных цен на бензин и дизельное топливо. Изначально он был небольшой — 1-3 копейки к литру за неделю, но уже в апреле темпы начали ускоряться.
По предположению аналитиков группы «Деловой Профиль», опрошенных «Российской газетой», цены на АЗС продолжат расти, но серьезного подорожания не ожидается. Максимум, они догонят среднюю инфляцию.

Аналитики пояснили, что темпы роста цен на бензин и ДТП пока сильно отстают от инфляции, которая по результатам первого квартала составила 2,3%. Летом цены будут расти и, вероятнее всего, догонят инфляцию.

Специалисты отмечают, что рост цен продолжается уже шестую неделю. Причем неравномерно, в отдельных регионах РФ они даже снижаются. Такой разброс говорит о том, что ряд компаний не желает расставаться с запасами нефтепродуктов, придерживая их до момента, когда цена станет более выгодной для продажи.

Ранее россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
30 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России утверждены категории граждан, которые смогут платить за жилищно-коммунальные услуги без комиссии.
Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменения вступят в силу с 1 июля. Граждане смогут оплачивать ЖКУ и пени без комиссии банков.

Как говорится в документе, размещённом на сайте кабмина, речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий и членах семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ.

Незадолго до этого правительство РФ поддержало идею рабочей группы по спецоперации. Предлагается изменить процедуру начислений за жилищно-коммунальные услуги для участников СВО.

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#жкх
#оплата
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Банки лишат особой возможности наживаться на россиянах уже с мая
Экономист Ферапонтов: россияне с 1 мая смогут переводить деньги без комиссии
30 апреля 2024, 02:35

Фото: istock / Thai Liang Lim

Россияне смогут переводить между собственными счетами до 30 миллионов рублей каждый месяц без комиссий. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в разговоре с «Прайм».
Как утверждает собеседник агентства, это крайне актуальная инновация. Причина в том, что суммы от 300 тысяч рублей неудобно перемещать из одного банка в другой, даже если использовать банкоматы. Помимо этого, это небезопасно.

«Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом», — уверен Ферапонтов.
Эксперт напомнил, что действовавшие до недавнего времени ограничения делали оплату сделок с недвижимостью или автомобилями сложнее. Люди были вынуждены оплачивать комиссию за перевод собственных денег между банками, то есть своего рода налог «на безналичную инкассацию».

Чтобы избежать лишних трат, необходимо было перевозить часть денег наличными. Теперь в этом нет необходимости: операции с крупными суммами станут удобнее и прозрачнее, подытожил Ферапонтов.

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США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России
США разрешили сделки по энергоносителям с крупнейшими банками РФ до 1 ноября
29 апреля 2024, 21:52

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

США продлили разрешения на проведение сделок по энергоносителям с крупнейшими российскими банками, ранее попадавшими под американские санкции, следует из генеральной лицензии Минфина США.
Отмечается, что все ранее запрещённые транзакции разрешены до 1 ноября текущего года. Предыдущий срок был установлен в декабре 2023 года и истекает 16 мая.

В лицензии числятся следующие ключевые российские банки: Центральный банк России, ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Росбанк», «Открытие», «Совкомбанк», «Зенит» и «Банк Санкт-Петербург». Кроме того, разрешение распространяется и на дочерние организации данных банков.

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#сша
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#сделки
#центробанк
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Польша посчитала доходы от членства в Евросоюзе
Минфин: членство в ЕС принесло Польше 161,6 млрд евро за 20 лет
29 апреля 2024, 14:01

Фото: iStock/macky_ch

Евросоюз потратил 161,6 миллиарда евро за 20-летнее членство Польши. Об этом сообщили в Минфине страны.
Польша стала членом ЕС 1 мая 2004 года. С этого момента и до конца 2023 года страна получила из бюджета союза 245,5 миллиарда евро, выплатив при этом в качестве членских взносов 83,7 миллиарда евро. Итого, положительный баланс Польши составляет на данный момент 161,6 миллиарда евро.

Уточняется, что бюджет Польши, различные выплаты и поступления рассчитываются в местной валюте, поэтому сумму меняются в зависимости от курса злотого к евро.

Подчеркнём, что Польша являлась крупнейшим в Европе бенефициаром трансферов из бюджета ЕС. За ней идут Италия, Испания и Франция.

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#польша
#евросоюз
#доходы
#политика
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В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов деньги
В Казахстане вернули в доход государства свыше $90 млн, изъятых у олигархов
29 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Комитет по возврату активов генпрокуратуры Казахстана обратил в доход государства более 90 миллионов долларов, которые будут направлены на социальную сферу и устранение последствий паводков. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства страны.
Отмечается, что в эту сумму помимо денежных средства входит также бизнес-центр в Астане.

Кроме того, в правительства уточнили, что было подписано инвестиционное соглашение на порядка 16 миллионов долларов. Согласно ему, попавшие под действие закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» лица, построят два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте.

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Итало-российская торговая палата приостановила оплату продукции рублями
#казахстан
#деньги
#доходы
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Итало-российская торговая палата приостановила оплату продукции рублями
Пелаццо: из-за подозрений в обходе санкций ИРТП приостановила оплату рублями
29 апреля 2024, 12:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла компаниям из России покупать итальянскую продукцию за рубли. Об этом глава палаты Фердинандо Пелаццо сообщил РИА Новости.
Он подчеркнул, что данная тема активно применялась при торговле. Однако в один момент итальянский Комитет финансовой безопасности призвал отказаться от этой системы.

По его словам, в комитете опасаются, что разработанный ИРТП механизм способствует в обходе санкционных ограничений. Пелаццо назвал такое заявление ведомства странным, учитывая, что торговая палата подконтрольна правительствам обоих государств.

В заключение он добавил, что палате пришлось притормозить эту схему, но в настоящий момент юристы изучают содержание 13-го пакета антироссийских санкций, чтобы принять окончательное решение по данному вопросу.

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#италия
#россия
#торговля
#рубль
#санкции
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Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая
Глава WineRetail Ставцев: из-за ставки акцизов в России вырастет стоимость вина
29 апреля 2024, 11:00

Фото: iStock/ipopba

Цены на ввозимый в Россию алкоголь значительно поднимутся с 1 мая в связи с ростом ставок акцизов на вино. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель информационного центра WineRetail Александра Ставцев.
Отмечается, что ставка акциза на российские игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 119 рублей. При этом акциз на импортные вина достигнет 141 рубля. Для тихих вин акциз вырастет с 34 рублей до 108 рублей.

Ставцев подчеркнул, что повышение цен коснётся продукции всех производящих вино стран, включая дружественные государства.

Также эксперт рассказал, что в настоящее время российский рынок активно зачищается от импортного вина стоимостью до 500 рублей. Этот процесс практически завершён, а на прилавках распродаются остатки. Акциз поднимет планку конкурентоспособности отечественного вина до уровня в порядка 700 рублей.

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#вино
#россия
#цены
#экономика
#рынок
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Гидролог раскрыл сроки восстановления дамбы в Орске
Гидролог Болгов: восстановление дамбы Орска займет до двух лет
29 апреля 2024, 06:10

Фото: iStock/nkurtzman

Восстановление дамбы в Орске может занять два года. Об этом РИА Новости сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Болгов.
Он пояснил, что все зависит от результатов расследования и причин произошедшего.

«Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? В одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным», – отметил гидролог.

По его словам, это должно быть установлено следствием.

Эксперт добавил, что если ремонтировать только одну точку, то работы должны занять меньше месяца. Если же придется строить новую дамбу, то, по оценкам экспертов, на это уйдет «один-два года».

Напомним, что сооруженная в Орске дамба, защищающая город от реки Урал, прорвалась 5 апреля. Спустя сутки дамбу прорвало в еще одном месте; к утру 7 апреля вода достигла Оренбурга, началась эвакуация населения.

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#дамба
#орск
#наводнение
#оренбургская область
#паводок
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