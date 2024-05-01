Россиянам рассказали, где больше всего вырастут тарифы ЖКХ

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В России вырастут тарифы за коммунальные услуги. Это произойдет на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова в беседе с РИА Новости.
Самый низкий индекс по России установлен для Хакасии, самый высокий – для Забайкальского края. В Москве индексация тарифов проведут в пределах 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%
В ноябре 2023 года правительством были утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по субъектам страны на 2024 год, а также допустимые отклонения. Плановое повышение тарифов начнется с 1 июля 2024 года, последнее увеличение было в декабре 2022 года.
Эксперт отметила, что разброс индексации тарифов будет варьироваться от 4 до 15 процентов в 2024 году. Помимо этого, Блинкова добавила, что индексы регулируют только плату за ЖКХ, не касаясь тарифов на содержание и ремонт жилья. Решения об изменении этих плат принимают региональные власти или жители.
Ранее были названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ноябре 2023 года правительством были утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по субъектам страны на 2024 год, а также допустимые отклонения. Плановое повышение тарифов начнется с 1 июля 2024 года, последнее увеличение было в декабре 2022 года.
Эксперт отметила, что разброс индексации тарифов будет варьироваться от 4 до 15 процентов в 2024 году. Помимо этого, Блинкова добавила, что индексы регулируют только плату за ЖКХ, не касаясь тарифов на содержание и ремонт жилья. Решения об изменении этих плат принимают региональные власти или жители.
Ранее были названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак