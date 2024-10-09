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Курс доллара впервые за год приблизился к 97 рублям

Официальный курс доллара ЦБ на 10 октября приблизился к 97 рублям
09 октября 2024, 21:45
Фото: istockphoto/SSV-Photo

Фото: istockphoto/SSV-Photo

Центробанк России повысил официальный курс доллара более чем на 80 копеек, в результате чего он приблизился к 97 рублям. Последний раз курс американской валюты превышал эту отметку год назад, в октябре 2023 года.
На четверг, 10 октября, Центробанк установил курс доллара на уровне 96,9483 рубля, евро — 106,4175 рубля, юаня — 13,6869 рубля. Это означает, что курс доллара поднялся на 84,04 копейки, а евро — на 72,84 копейки. Юань также подорожал на 10,59 копейки.

На 9 октября курс доллара составлял 96,1079 рубля, евро — 105,689 рубля и юаня — 13,581 рубля. Таким образом, доллар и евро достигли своих максимальных значений за последние месяцы.



По данным регулятора, чистые продажи 29 крупнейших российских экспортеров снизились на 30 процентов в месяц — до 8,3 миллиарда долларов. Одновременно падают и цены на нефть, что связано со слабым состоянием мировой экономики и ростом добычи в третьих странах.

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Свыше шести тысяч предпринимателей стали участниками проекта «Сделано в Москве»
09 октября 2024, 20:50

Фото: iStock/Nicolas Micolani

Порядка 500 брендов пополнили проект «Сделано в Москве» в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Отмечается, что по последним данным участниками программы стали свыше шести тысяч предпринимателей.

С начала этого года бизнесмены в рамках проекта продали около 100 тысяч товаров на общую сумму в 325 миллионов рублей. Только в период с июля по сентябрь данный показатель достиг 170 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за весь 2023 год.

Сергунина подчеркнула, что 60% проданной продукции было реализовано на крупных городских мероприятиях, выставках и в фирменных магазинах.

Выручка с онлайн-торговли составила ещё 40%. В трех крупнейших российских маркетплейсах в этому году появились фирменные витрины проекта.

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В Подмосковье подписали соглашения о реализации крупных агропромышленных проектов
09 октября 2024, 19:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных подписали ряд соглашений о реализации в Подмосковье крупных агропромышленных проектов. Подписание документов состоялось в рамках выставки «Золотая осень», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
XXVI российская агропромышленная выставка проходит с 9 по 12 октября. В ней традиционно принимают участие сотни производителей из разных регионов России, включая Подмосковье.

«Мне кажется, у Московской области очень чёткая ниша, если говорить о сельском хозяйстве. Мы много работаем, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Есть успехи, которые были достигнуты в предыдущие 10 лет. Например, губернатор ставил достаточно серьёзные задачи по развитию сырного кластера. Кроме того, фактически удалось создать новую отрасль, которая очень грамотно встроилась в экономику региона – Московская область внесла существенный вклад в общероссийский рост по тепличным овощам. В целом по стране производство выросло в 3 раза, а в Подмосковье – в 28. Раньше в значительной степени это была импортная продукция», – отметил Духин.

Также зампред подмосковного правительства отметил, что одной из приоритетных задач является уход от импорта в сельском хозяйстве. В рамках этой задачи ведётся активная работа. Так, в Воскресенске в скором времени будет запущен проект с инвестициями в размере 12 млрд рублей, целью которого как раз является уход от импорта. А ГК «Лето» собирается реализовать крупный инвестиционный проект по производству пищевого яйца в Кашире.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В ближайшие два года в Подмосковье будет построен комплекс по переработке сельхозпродукции, выращиванию уток, а также две молочные фермы.

Подписанные в рамках выставки «Золотая осень» соглашения направлены на реализацию данных проектов.

«Заключённые соглашения будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного сектора региона, производственной инфраструктуры и технологий, а также привлечению в отрасль кадров путём создания новых рабочих мест», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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#продукция
#рост
#вячеслав духин
#сергей двойных
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Минфин: Федеральный бюджет за девять месяцев показал профицит в 169 млрд рублей
09 октября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Профицит федерального бюджета РФ за период с января по сентябрь 2024 года составил 169 миллиардов рублей. Об этом сообщили в российском министерстве финансов.
На официальном сайте ведомства дано сравнение с исполнением бюджета за аналогичный период 2023 года. Нынешний показатель оказался на 1,6 триллиона рублей, чем был зафиксирован в прошлом году. Отмечается, что по итогам текущего года профицит федерального бюджета ожидается в пределах двух процентов от ВВП.

Объём доходов за первые девять месяцев составил 26 триллионов 289 миллиардов рублей. Это на 33,2% больше, чем годом ранее. Что касается расходов, то их объём равен 26 триллионам 120 миллиардам рублей ( 23,3% по сравнению с 2023 годом), сообщили в министерстве финансов Российской Федерации.

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#ввп
#бюджет
#россия
#министерство
#минфин
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В Щёлкове откроют производство электрооборудования
09 октября 2024, 15:47

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Современный завод по производству электрооборудования построит на территории городского Щёлково компания «Техэнергогрупп», участок для реализации проекта компании предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в новое производство составят свыше 96 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в 2027 году. Благодаря его открытию в округе появится ещё свыше 100 рабочих мест», — сказала зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
На заводе будут выпускать трансформаторы, трансформаторные подстанции, реакторы, распределительные шкафы и дизель-генераторные установки.

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Мария Багреева: Москва купила 6 новых поездов для МЦД-3 за счет средств ИБК

Аналитик Буйволов допустил рост доллара до 100 рублей до конца года

В Подмосковье начался сбор заявок от бизнеса на международные выставки
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#производство
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Мария Багреева: Москва купила 6 новых поездов для МЦД-3 за счет средств ИБК
09 октября 2024, 10:42

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что в 2024 году столица приобрела шесть российских поездов «Иволга» для МЦД. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что для приобретения были использованы инфраструктурные бюджетные кредиты. Как пояснила Багреева, они предоставляются на значимые проекты, направленные на развитие инфраструктуры, что способствует созданию благоприятных условий для бизнеса, улучшению качества жизни и стимулированию экономического роста как в регионах, так и в стране в целом.

«Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава Большой кольцевой линии метро и МЦД — крупнейших транспортных проектов столицы», — добавила Багреева.

По ее словам, их внедрение увеличило привлекательность районов города, способствовало притоку инвестиций в экономику Москвы и созданию новых рабочих мест.

Сообщается, что общий объем инфраструктурных кредитов, которые были одобрены Москве, составил 106,72 миллиарда рублей. Стало известно, что все лимиты 2022–2024 годов уже потрачены. Были приобретены 468 вагонов для БКЛ и куплены 26 поездов для МЦД.

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Аналитик Буйволов допустил рост доллара до 100 рублей до конца года

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#москва
#развитие
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Аналитик Буйволов допустил рост доллара до 100 рублей до конца года
08 октября 2024, 19:24

Фото: iStock/Lazy_Bear

Аналитик Денис Буйволов заявил, что доллар до конца года может вырасти до 100 рублей.
«Достижение долларом трёхзначного уровня возможно, но вероятность этого ниже 50%. С одной стороны, от психологической отметки 100 рублей за доллар курс сейчас отделяет всего несколько рублей. Резкий геополитический негатив, сильная коррекция в сырье – и планка может не устоять. С другой стороны, технически инвалюты перегреты, и в ближайшей перспективе можно скорее ожидать нисходящей коррекции», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявлял, что курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 3-5 рублей.

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#доллар
#валюта
#курс
#экономика
#рубль
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Заводы «Черкизово» и «Царицыно» миром уладили спор из-за колбасы
Заводы «Черкизово» и «Царицыно» мирно решили спор о колбасе «Губернская»
08 октября 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Алексей Филатов

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и ООО «Царицыно Эталон» пришли к мировому соглашению в споре о колбасе. И речь вовсе не о том, чья продукция вкуснее. Компании претендовали на эксклюзивное право использования названия «Губернская» на колбасе.
Ранее руководство завода «Черкизово» требовало взыскать с конкурентов около 549 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Соответствующий иск был подан в суд ещё в мае нынешнего года. Истцы утверждали, что «Царицыно» незаконно использует название «Губернская» на колбасе своего производства.

Можно вспомнить, что тогда же, в мае компания, ныне выступающая ответчиком по делу о «Губернской» также в свою очередь подавала иск к «Черкизово». Тогда речь шла о неправомерном использовании товарного знака «Купеческая» на ветчине. Сумма иска составила более 185 млн руб.

«Утвердить мировое соглашение», так указано в карточке дела. Никакие подробности данного соглашения пока оглашены не были. Судья только пояснила, что истец отказался настаивать на своих требованиях к ООО «Царицыно Эталон».

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#суд
#соглашения
#соглашение
#колбаса
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В Москве появятся три новых спортивных объекта в рамках программы поддержки инвесторов
В Москве инвесторы получат льготные кредиты на строительство спортивных объектов
08 октября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Igor Bostanika

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поможет инвесторам получить льготное кредитование на строительство в столице спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Сергей Лискутов.
По его словам, в июле 2024 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действие программы льготного инвестиционного кредитования была расширена. Таким образом, в неё были включены инвесторы, вкладывающие средства в развитие городской спортивной инфраструктуры, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В рамках программы поддержки инвесторов уже открылся многофункциональный спортивный комплекс. Кроме того, ведётся строительство ещё двух новых объектов — хоккейной арены и крытой спортивной площадки с искусственным льдом, сообщил заместитель мэра. Лискутов также уточнил, что такое строительство ведётся и будет вестись впредь в соответствии с отраслевой схемой размещения, утверждённой Департаментом спорта города Москвы.

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#москва
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В Подмосковье начался сбор заявок от бизнеса на международные выставки
08 октября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предварительный сбор заявок от предпринимателей на участие в международных российских и зарубежных выставках начался в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Предприниматели Подмосковья могут оставить заявку на участие на платформе «Мой экспорт», которая интегрирована с инвестиционным порталом региона. Заявки на международные выставки, которые будут проходить за рубежом и в России, принимаются до 1 ноября», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что подмосковным участникам выставок поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области: он оплатит аренду площади, регистрационные сборы, постройку общего областного стенда. Кроме того, сотрудники фонда помогут подобрать потенциальных иностранных партнёров и обеспечат переводчика и техническое сопровождение переговоров.

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#предприниматели
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#московская область
#подмосковье
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