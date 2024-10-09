Курс доллара впервые за год приблизился к 97 рублям

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Центробанк России повысил официальный курс доллара более чем на 80 копеек, в результате чего он приблизился к 97 рублям. Последний раз курс американской валюты превышал эту отметку год назад, в октябре 2023 года.
На четверг, 10 октября, Центробанк установил курс доллара на уровне 96,9483 рубля, евро — 106,4175 рубля, юаня — 13,6869 рубля. Это означает, что курс доллара поднялся на 84,04 копейки, а евро — на 72,84 копейки. Юань также подорожал на 10,59 копейки.
На 9 октября курс доллара составлял 96,1079 рубля, евро — 105,689 рубля и юаня — 13,581 рубля. Таким образом, доллар и евро достигли своих максимальных значений за последние месяцы.
По данным регулятора, чистые продажи 29 крупнейших российских экспортеров снизились на 30 процентов в месяц — до 8,3 миллиарда долларов. Одновременно падают и цены на нефть, что связано со слабым состоянием мировой экономики и ростом добычи в третьих странах.
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На 9 октября курс доллара составлял 96,1079 рубля, евро — 105,689 рубля и юаня — 13,581 рубля. Таким образом, доллар и евро достигли своих максимальных значений за последние месяцы.
По данным регулятора, чистые продажи 29 крупнейших российских экспортеров снизились на 30 процентов в месяц — до 8,3 миллиарда долларов. Одновременно падают и цены на нефть, что связано со слабым состоянием мировой экономики и ростом добычи в третьих странах.
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Лия Мурадьян