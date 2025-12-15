Эксперт Бархота допустил снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта
Центробанк России на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Так считает эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
19 декабря Центробанк примет решение по ключевой ставке. На сегодняшний день она составляет 16,5%.
«Во-первых, ставка может остаться на прежнем уровне. Во-вторых, возможно символическое снижение на 0,5 процентного пункта или с меньшей вероятностью более резкое снижение — например, на 1,5», — сказал Бархота «Москве 24».
Он отметил, что заседание ЦБ состоится в день, когда пройдёт прямая президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией. Эксперт не исключил, что в ходе мероприятия могут прозвучать сигналы о необходимости удешевления кредитов.
Тем временем 42,2% опрошенных россиян ожидают снижения ключевой ставки до 16% на предстоящем заседании регулятора. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail».
«Еще 19,6% прогнозируют более глубокое снижение — до 15,5%. Только 4,7% ждут повышения ключевой ставки до 17%, а еще 5,5% уверены в ее росте до 18% или выше. При этом 23,1% полагают, что регулятор сохранит нынешний уровень в 16,5%. Число затруднившихся оценить перспективы составило 4,6%», — говорится в сообщении.
При этом 75,4% респондентов заявили, что следят за этим показателем, а 7,5% признались, что о собрании руководства ЦБ слышат впервые.