Эксперт Бархота допустил снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта

15 декабря 2025, 15:17

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Центробанк России на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Так считает эксперт банковского рынка Андрей Бархота.





19 декабря Центробанк примет решение по ключевой ставке. На сегодняшний день она составляет 16,5%.





«Во-первых, ставка может остаться на прежнем уровне. Во-вторых, возможно символическое снижение на 0,5 процентного пункта или с меньшей вероятностью более резкое снижение — например, на 1,5», — сказал Бархота «Москве 24».

«Еще 19,6% прогнозируют более глубокое снижение — до 15,5%. Только 4,7% ждут повышения ключевой ставки до 17%, а еще 5,5% уверены в ее росте до 18% или выше. При этом 23,1% полагают, что регулятор сохранит нынешний уровень в 16,5%. Число затруднившихся оценить перспективы составило 4,6%», — говорится в сообщении.