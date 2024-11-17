Экономист спрогнозировал риски конфронтации России и США

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Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезную угрозу. Его слова передает РИА Новости.
Выступая в Ереване, Сакс напомнил, что у России и США есть тысячи ядерных боеголовок. По его словам, прямые столкновения между двумя странами представляют угрозу, и ее последствия трудно оценить.
Ранее Сакс призвал к взаимному уважению с Россией. Он подчеркнул, что в течение последних 30 лет Вашингтон «не воспринимал всерьез законные интересы безопасности России».
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«И мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией», – отметил он.
Ранее Сакс призвал к взаимному уважению с Россией. Он подчеркнул, что в течение последних 30 лет Вашингтон «не воспринимал всерьез законные интересы безопасности России».
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Александр Климов