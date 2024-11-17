Экономист спрогнозировал риски конфронтации России и США

Доля рубля заняла 43,6% среди валют, которыми рассчитывалась Россия за импорт из стран Азии в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на структуру валют от ЦБ. Российский рубль, как отмечается, впервые преодолел планку в 40% на этом направлении.