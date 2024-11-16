На Украине набросились на Маска из-за ситуации под Курском

Фото: istockphoto/N-sky
У боевиков ВСУ большие трудности на курском направлении, поскольку там не функционирует спутниковая связь Starlink американского миллиардера Илона Маска. Об этом в разговоре с политологом Вадимом Карасевым заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
«Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает», — прокомментировал собеседник.Стариков считает, что боевики не в состоянии удержать позиции на Курщине еще и потому, что отсутствуют фортификационные сооружения.
Нападение на Курскую область произошло ранним утром 6 августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и росгвардейцев.
Читайте также:
На Украине раскрыли, из-за чего забил тревогу Зеленский
Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии
Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР
Никита Кротов