«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе

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Члены будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа пришли к консенсусу по Украине. Об этом в своем YouTube-блоге рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект «Украина» поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединенных Штатов и не дал того, что обещал», — сказал эксперт.Меркурис уверен, что будущие власти США не собираются вкладывать в Киев, как это делает действующая. Таким образом республиканцы не поддадутся на провокационные заявления по поводу того, что Украине нужна еще большая поддержка, добавил Меркурис.
«Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект. <...> Это проект, который терпит неудачу», — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, сколько украинцев потеряли бронь от мобилизации.
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