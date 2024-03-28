Экономист Тимофеев: К лету мороженое подорожает на 5% в России

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев спрогнозировал рост цен на мороженое в России на 5% уже к лету.
«По прогнозам, предстоящее лето будет жарким и спрос на мороженое сохранится. Цены из-за удорожания некоторых расходов в себестоимости могут быть чуть-чуть выше прошлогодних. Сейчас в РФ введена система обязательной маркировки молочной продукции, которая и так привела к росту отпускной цены на мороженое. Конкуренция на рынке высокая», — пояснил в беседе с Газета.ру Тимофеев.
Он добавил, что небольшим компаниям по производству продукта будет нелегко конкурировать с крупными холдингами.
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