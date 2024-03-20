В России снова вырастут цены на продукты

Фото: iStock/Minerva Studio
Экономист Михаил Беляев поделился с агентством URA.ru своим прогнозом о предстоящем повышении цен на продукты питания в России, включая табачную и алкогольную продукцию.
Беляев уверен, что в первую очередь ощутимо подорожают продукты ежедневного потребления. Эксперт отметил, что рост цен супермаркеты объясняют санкциями и колебаниями курса иностранных валют, однако на самом деле иной раз сами злоупотребляют и повышают стоимость продукции, чтобы принести себе рост прибыли.
Снижения цен на российском продовольственном рынке сейчас нет, многие продукты вырастают в цене критически. Беляев приводит в пример ситуацию с мясом курицы и яйцами.
Ранее сообщалось, что повышение акцизов на 4,9% приведет к подорожанию табачной и алкогольной продукции в России.
Читайте также:
С 1 апреля в России на 15% подорожает пиво
В России аренда квартир выросла в цене на 18–24%
Цены на автомобили из ЕАЭС увеличатся на 25% с 1 апреля
«В первую очередь это происходит из-за того, что ценами управляют торговые сети. Они повышают стоимость, ссылаясь на различные предлоги, начиная от санкций и заканчивая валютными колебаниями», – заявил экономист.
Ранее сообщалось, что повышение акцизов на 4,9% приведет к подорожанию табачной и алкогольной продукции в России.
Читайте также:
С 1 апреля в России на 15% подорожает пиво
В России аренда квартир выросла в цене на 18–24%
Цены на автомобили из ЕАЭС увеличатся на 25% с 1 апреля
Мария Федоровцева