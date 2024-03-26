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Экономист Церазов допустил падение инфляции к концу года

26 марта 2024, 18:40
Фото: istockphoto.com/Mongkol Onnuan

Фото: istockphoto.com/Mongkol Onnuan

Независимый экономист Константин Церазов высказал предположение, что инфляция в России к концу года может снизиться до 5%.
«При прочих равных условиях к концу этого года инфляция может замедлиться примерно до 5% благодаря высокой базе прошлого года, охлаждению потребительского спроса из-за высоких ставок и исчерпанию влияния ослабления рубля в 2023 году», — пояснил в беседе с Газета.ру Церазов.

Он добавил, что такой показатель будет зависеть в том числе от импортозамещения, курса рубля, цен на энергоресурсы, санкций, а также бюджетных импульсов.


Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявлял, что высокий процент по ипотеке и потребительским кредитам наносят вред всей экономики страны.

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#санкции
#инфляция
#россия
#экономика
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Новый молочный комплекс построят в Московской области
26 марта 2024, 17:57

Фото: пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области

Животноводческий молочный комплекс на 2400 голов скота построят в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области.
Новый комплекс появиться в городском округе ​Шаховская.

«Инвестиционный проект находится на полном сопровождении Центра содействия строительству. Благодаря поддержке персональных менеджеров и помощи в получении необходимых согласований и разрешительной документации «под ключ», застройщику будущего сельхозпредприятия — ООО «Шаховская нива» — удалось в максимально короткие сроки выйти на этап практической реализации проекта», — поделились в ведомстве.

Благодаря ​новому производству появится порядка 153 рабочих мест. В эксплуатацию предприятие сдадут в марте 2028 года.

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#подмосковье
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#предприятие
#молочная продукция
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Подмосковные производители представили свою продукцию на форуме UzFood 2024
26 марта 2024, 17:18

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные производители представили свою продукцию в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024» в Узбекистане будет работать до 28 марта.

«Ежегодно международная выставка собирает ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов пищевой отрасли со всего мира. Это крупная отраслевая бизнес-площадка, где помимо выставки предусмотрена насыщенная деловая программа: встречи производителей продуктов питания с закупщиками, ритейлерами и дистрибьюторами, форумы, семинары и мастер-классы для участников мероприятия», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что на выставке была представлена продукция компаний из городских округов Люберцы, Долгопрудный, Пушкино, Подольск, Богородский, Мытищи,Чехов, Одинцово и Красногорск.

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#бизнес
#продукты
#технологии
#программа
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В Московской области состоялся Форум креативных индустрий
26 марта 2024, 16:31

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Форум креативных индустрий «КреативТерра» прошел в Коломне 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Мероприятие проходило в коломенском Арт-квартале «Патефонка».

«Свыше 100 творческих предпринимателей различных направлений, эксперты, представители Мособлдумы, министерств и администрации собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы трансформации предпринимательских проектов креативной сферы в соответствии с требованиями времени, особенностями развития региона, его культурных кодов, экономической и социальной обстановки, а также в согласии с тенденциями и туристической привлекательностью территории», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что по окончанию форума все участники отметили пользу и эффективность докладов от спикеров и планирует внедрять их свою работу.

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#подмосковье
#коломна
#форум
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Подмосковным предпринимателям расскажут о нюансах работы с самозанятыми
26 марта 2024, 14:56

Фото: iStock/insta_photos

Бесплатный вебинар по теме «Работа с самозанятыми: нюансы проведения расчетов» проведут для предпринимателей Московской области 3 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикером на семинаре станет банка ВТБ Александр Бессонов. Он объяснит участникам семинара, в чём выгода работы с самозанятыми и почему не нужно платить им как физическим лицам. Кроме того, спикер уделит внимания особенностям расчётов с самозанятыми», — говорится в сообщении.
В ходе семинара спикер также даст советы, которые позволят предпринимателям снизить риски при работе с самозанятыми.

Семинар начнётся в 14:00 в среду, 3 апреля, и продлится один час. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке до начала мероприятия.

Бесплатные вебинары для подмосковных предпринимателей организует региональный центр «Мой бизнес».

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#московская область
#подмосковье
#мой бизнес
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В Богородском округе построят лакокрасочный завод
26 марта 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по производству эмалей и грунтов построят в Богородском городском округе, участок под предприятие предоставлен инвестору в рамках региональной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На предприятии будут производить грунты и эмали под торговыми марками «Москвичка» и «Три богатыря». Инвестиции в проект составят около 135 млн рублей. На новом производстве будет создано около 20 рабочих мест для жителей округа», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что в рамках проекта будет построен производственно-складской комплекс общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Там разместится само производство, а также склад сырья и склад готовой продукции.

Строительство планируется начать в первом квартале 2025 года, запустить производство — в середине 2026 года.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#минимущества
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Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%
26 марта 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Молочную и мясную продукцию, а также кондитерские изделия, произведённые в Московской области, экспортируют в Армению, по итогам минувшего года объём экспорта этих товаров увеличился на 12% по сравнению с показателями годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Об общем объёме поставок рассказал глава министерства Владислав Мурашов.

«В 2023 году из Московской области в Армению экспортировали около 7 тысяч тонн мясных продуктов, более 2,5 тысячи тонн молочной продукции и около 3 тысяч тонн кондитерских изделий», — уточнил Мурашов.
Он также рассказал о главных предприятиях-экспортёрах, поставляющих продукцию для армянского рынка. Это Дмитровский молочный завод, где выпускают глазированные сырки, мороженое и сывороточные напитки, Раменский кондитерский комбинат, производящий пирожные, пироги и мини-рулеты, а также серпуховская компания «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающая овсяные каши и лапшу быстрого приготовления, а также напитки.

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#экономика
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#подмосковье
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На кабельном заводе в Воскресенске будет создано около 150 рабочих мест
26 марта 2024, 10:41

Фото: iStock/FactoryTh

Около 150 рабочих мест появится в городском округе Воскресенск благодаря открытию кабельного завода компании «Белтелекабель», строительство нового производства уже началось, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в этот промышленный проект составляют 740 миллионов рублей, при этом 150 миллионов из этой суммы компания получит от регионального Фонда развития промышленности в виде льготного займа на покупку оборудования. На предприятии откроется около 150 вакансий для местных жителей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
На предприятии в Воскресенске планируется выпускать сигнально-блокировочные и волоконно-оптические кабели. Запустить завод должны в третьем квартале текущего года.

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#производство
#завод
#воскресенск
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье
26 марта 2024, 10:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

Компания ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» из Щёлкова стала победителем в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» среди МСП по результатам деятельности за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Конкурс проводился для привлечения к эспорту большого количества компаний и находжению среди них лидеров.

«МЕТИЗ» – лидер по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке. Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растёт и обеспечивает округ рабочими местами. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку для реализации намеченного», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что щёлковская компания занимается производством модулей для различных протезов и экспортирует их в 40 стран мира и отправляет их для бойцов в зону спецоперации.

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Politico: выделенные США в марте $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре
26 марта 2024, 07:31

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Пакет помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ) на сумму $300 млн, выделенный Конгрессом США в марте, на самом деле использовали в Киеве ещё в ноябре 2023 года. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на собственные осведомлённые источники.
Указанная сумма вошла в те 1,2 триллиона долларов, которые Джо Байден и его команда потратили, пытаясь избежать нависающего над ними шатдауна.

Правда, по словам представителя вашингтонской администрации, даже реально выделенная подобная сумма никак не изменила бы событий на фронте. По факту, выделенные средства сейчас являются недоступными, а согласование деталей транша — всего лишь не что иное, как символический жест Белого дома, которым тот показал, что «не выходит из игры».

Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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