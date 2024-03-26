Экономист Церазов допустил падение инфляции к концу года

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Независимый экономист Константин Церазов высказал предположение, что инфляция в России к концу года может снизиться до 5%.
«При прочих равных условиях к концу этого года инфляция может замедлиться примерно до 5% благодаря высокой базе прошлого года, охлаждению потребительского спроса из-за высоких ставок и исчерпанию влияния ослабления рубля в 2023 году», — пояснил в беседе с Газета.ру Церазов.
Он добавил, что такой показатель будет зависеть в том числе от импортозамещения, курса рубля, цен на энергоресурсы, санкций, а также бюджетных импульсов.
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