Глава АРБ Тосунян заявил о вреде высокого процента на кредиты для экономики

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что высокий процент по ипотеке и потребительским кредитам наносят вред всей экономики страны.
«Банки стараются активизировать свою работу и выдачу кредитов. Кредитные карты — это одна из форм выдачи потребкредитов. При этом последние пять лет доля потребительского сегмента сокращалась. И это должно было показать и регуляторам, и другим финансовым властям, что это мешает развитию экономики и развитию банковской системы», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Тосунян.
Он уточнил, что сейчас есть условия для новых накопительных инструментов для ипотеки и повышения объёмов потребительского кредитования.
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