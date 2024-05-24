Экономист Валишвили раскрыла секрет выгодного погашения потребкредита

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что выгоднее всего гасить потребительский в первой половине его срока.
«Поскольку большинство выдаваемых кредитов рассчитывается по аннуитетной схеме, то есть платежи будут равными долями весь срок кредитования, досрочное частичное погашение кредита будет направлено на сокращение срока и уменьшение общей суммы переплаты по договору», — пояснила в беседе с Газета.ру Валишвили.
Она напомнила, что гражданин имеет право досрочно погасить кредит, за что банкам запрещено взимать штрафы.
Ранее директор розничного бизнеса Банка Синара Андрей Хафизов заявил, что спрос на кредитование в России не падает, поскольку потребности населения остаются прежними, а цены на всё растут.
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