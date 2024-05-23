Озвучена причина сохранения спроса на кредиты в России

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Директор розничного бизнеса Банка Синара Андрей Хафизов заявил, что спрос на кредитование в России не падает, поскольку потребности населения остаются прежними, а цены на всё растут.
«Основными целями кредитования остаются ремонт, приобретение автомобиля и крупные бытовые покупки. Цены на все это увеличиваются, растут и запрашиваемые суммы. Пока население чувствует инфляционное давление, ставки по кредитам не станут заградительными», — пояснил в беседе с Газета.ру Хафизов.
Согласно его прогнозу, ключевая ставка ЦБ останется на уровне 16% на протяжении большей части текущего года.
Ранее сообщалось, что Банк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт.
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