Экономист Веденеева: Ситуация с ипотекой в РФ может улучшиться в следующем году

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Ситуация с ипотекой в России может улучшиться для заёмщиков в 2025 году. Такой прогноз относительно динамики на рынке сделала финансовый советник Анна Веденеева.
В беседе с РИАМО она допустила, что Банк России в следующем году понизит ключевую ставку. По словам экономиста, это сделает кредиты на жильё более доступными для россиян. Кроме того, в стране продолжают работать программы льготной ипотеки. Ситуация может измениться и на самом рынке недвижимости, считает эксперт.
Веденеева указала, что сохранение высокого спроса на жильё может способствовать росту цен и, как следствие, увеличению ставок. Если же на рынке недвижимости начнётся некоторое охлаждение, это даст возможность заёмщикам получить более выгодные условия, заключила экономист.
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