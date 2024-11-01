Россиянам предложили альтернативные ипотеке способы приобретения жилья

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Глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.
«Существует несколько схем обмена недвижимости. Одна из них — продажа квартиры с условием поиска нового жилья. Важно, чтобы покупатель имел возможность временно оставаться в своей квартире, что снижает уровень стресса при поиске нового жилья. Возможен вариант, когда собственник временно снимает жильё после продажи своей квартиры, сохраняя за собой прописку», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Также он отметил, что сегодня может быть более выгодной аренда жилья вместно его покупки.
До этого эксперт Наталья Перескокова рассказала, как без проблем купить ипотечную квартиру. В беседе с изданием Манитаймс она отметила, что банк, давший ипотеку, должен одобрить переоформление ипотечного кредита на покупателя. Как передаёт Pravda.Ru, специалист подчеркнула, что здесь главное правильно оформить все необходимые документы.
Ранее сообщалось, что к концу III квартала 2024 года число квартир и апартаментов в самых доступных ценовых сегментах на рынке новостроек столицы уменьшилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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