Экономист Беляев раскрыл, кому может быть нужна ипотека без льготных программ

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Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что ипотека без льготного кредитования и программ просто прекратится.
В таких условиях, по мнению специалиста, позволить себе ипотеку смогут лишь те, кто приобретает недвижимость для инвестирования, последующей сдачи в аренду.
Также повышенный процент по ипотеке может подойти тем, кто купит инвестиционную недвижимость в складчину для того, чтобы впоследствии её совместно сдавать и вместе платить долг банку.
До этого сообщалось, что в Кузбассе по делу о строительстве социального жилья задержали экс-чиновников и коммерсантов. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, фигуранты дела по решению судебного органа были помещены под стражу.
Ранее в Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки.
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«Это могут быть инвестиционные квартиры, когда кто-то купит квартиру с первоначальным взносом и не очень крупным ежемесячным платежом, а потом будет её сдавать в аренду по повышенным ставкам. Такая схема уже давно существует», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.
Также повышенный процент по ипотеке может подойти тем, кто купит инвестиционную недвижимость в складчину для того, чтобы впоследствии её совместно сдавать и вместе платить долг банку.
До этого сообщалось, что в Кузбассе по делу о строительстве социального жилья задержали экс-чиновников и коммерсантов. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, фигуранты дела по решению судебного органа были помещены под стражу.
Ранее в Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки.
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Мелисса Тимофеева