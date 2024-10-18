Экономист Беляев раскрыл, кому может быть нужна ипотека без льготных программ

На свободу выйдет серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов, который избежал смертной казни в 90-х годах. Ему заменили наказание на пожизненное лишение свободы, а сейчас стало известно, что он выйдет по УДО перед Новым Годом. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.