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Экономист Беляев раскрыл, кому может быть нужна ипотека без льготных программ

Экономист Беляев предрёк исчезновение ипотеки без льготных программ
18 октября 2024, 15:55
Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что ипотека без льготного кредитования и программ просто прекратится.
В таких условиях, по мнению специалиста, позволить себе ипотеку смогут лишь те, кто приобретает недвижимость для инвестирования, последующей сдачи в аренду.

«Это могут быть инвестиционные квартиры, когда кто-то купит квартиру с первоначальным взносом и не очень крупным ежемесячным платежом, а потом будет её сдавать в аренду по повышенным ставкам. Такая схема уже давно существует», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.



Также повышенный процент по ипотеке может подойти тем, кто купит инвестиционную недвижимость в складчину для того, чтобы впоследствии её совместно сдавать и вместе платить долг банку.

До этого сообщалось, что в Кузбассе по делу о строительстве социального жилья задержали экс-чиновников и коммерсантов. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, фигуранты дела по решению судебного органа были помещены под стражу.

Ранее в Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки.

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#суд
Путин подарил щенка французского бульдога школьнице из Подмосковья
18 октября 2024, 16:32

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

Школьнице из Ленинского городского округа подарили французского бульдога по поручению президента России Владимира Путина. Об этом написал глава муниципалитета Станислав Каторов в своем Telegram-канале.
Восьмиклассница Екатерина обратилась на горячую линию российского лидера в преддверии своего дня рождения. Девочка мечтала о французском бульдоге и сообщила об этом в своем обращении.

Президент Путин исполнил мечту школьницы. Двухмесячного щенка от имени главы государства Екатерине вручил лично глава Ленинского округа Станислав Каторов. Питомцу уже дали имя.




Уточняется, что школьница увлекается танцами, а в свободное время помогает маме в подготовке гуманитарной помощи бойцам спецоперации.

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Адвокат Трунов раскрыл причину досрочного освобождения серийного убийцы-расчленителя Масалимова
Адвокат Трунов: серийный убийца-расчленитель Масалимов добился изменения квалификации
18 октября 2024, 16:20

Фото: iStock/Tunatura

На свободу выйдет серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов, который избежал смертной казни в 90-х годах. Ему заменили наказание на пожизненное лишение свободы, а сейчас стало известно, что он выйдет по УДО перед Новым Годом. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
Адвокат, доктор юридических наук, профессор, президент Международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что дело этого преступника было пересмотрено и переквалифицировано, и он как серийный убийца и расчленитель был условно досрочно освобожден еще в 2016 году.
«Потом в 2018 году он порезал своего знакомого в ходе пьяной ссоры и получил пять лет колонии. Сейчас он их отбыл, и выходит. На тот момент, в 90-х, произошла либерализация уголовного законодательства, которая отменила квалификацию особо опасного рецидивиста, и в связи с этим его освободили в 2016. Он вышел на свободу еще тогда, просто никак не угомонится. Поменялось законодательство, он писал жалобы, ходатайства. Он добился в рамках правового поля изменения квалификации», — объяснил эксперт.

По словам адвоката, сейчас в России семь колоний, где отбывают пожизненное лишение свободы, и многие заключенные по истечение 25 лет пишут ходатайства на освобождение.
«В колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области 70 заключенных, отсидевших 25 лет и имеющих право на УДО. В прошлому году подали 10 ходатайств на УДО, но ни одно не было удовлетворено. Количество тех, кто может выйти на свободу, растет с каждым годом. На каком-то этапе суды будут удовлетворять эти ходатайства, потому что не все злостные нарушители режима», — сообщил специалист.

Дмитрий Канаев добавил, что в России уличная преступность падает, и сейчас злоумышленникам интереснее орудовать в интернете: забирать квартиры, обнулять счета, воровать деньги.

«Вы вечером в России можете ходить спокойно, так говорит статистика. У нас полупустые зоны», — уверил адвокат.

По его мнению, смертная казнь в России не должна применяться, потому что имеется большая вероятность судебной ошибки, которую не исправишь.

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Собянин сравнил трудяг из России и рабочих из Италии с сиестой и пивком
Собянин сравнил трудоголиков из России и рабочих из Италии с «сиестой и пивком»
18 октября 2024, 16:07

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

Малая концентрация населения в России является причиной низкой производительности труда и неэффективности частных инвестиций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, пишет РБК.
Столичный градоначальник отметил, что в последние шесть лет производительность труда в стране увеличивалась на 1,6% в год. Но этого недостаточно для достижения целевых показателей экономического роста в 3,5-4%, пояснил Собянин.

Мэр Москвы призвал обратить внимание на государства с более высокой производительностью труда — Италию и Германию.

«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в выходные и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу–воскресенье никто не работает. А производительность труда выше», — добавил Собянин.

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Строительная готовность поликлиники в Лосино-Петровском превысила 60%
18 октября 2024, 15:35

Проект поликлиники в мкрн Лукино-Варино (Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО)

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 320 посещений за смену, возводят в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского городского округа, в настоящее время строительная готовность здания составляет более 60%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строить четырехэтажную поликлинику начали в мае 2023 года. Сегодня строительная готовность объекта превышает 60%. На площадке задействовано 130 рабочих и пять единиц техники. Завершить работы должны уже в четвёртом квартале текущего года», — говорится в сообщении.
К новой поликлинике планируется прикрепить более 18 тысяч жителей, в том числе свыше 3 тысяч детей. Отмечается, что за одну смену в поликлинике смогут принять 270 взрослых и 50 маленьких пациентов.

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#строительство
#здравоохранение
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Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову
Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков: извинения перед Кадыровым — личное
18 октября 2024, 15:28

Рауф Арашуков (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Обращение пожизненно осужденного экс-сенатора Рауфа Арашукова к главе Чечни Рамзану Кадырову и извинения перед ним являются их личными делами. Об этом Арашуков через своего адвоката сообщил РБК.
По словам Арашукова, он не видит ничего плохого в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за совершенные ошибки. Уточняется, что осужденный считает лидера Чечни своим другом.

Арашуков добавил, что лично составил обращение и передал его через адвоката. Данное обращение было опубликовано в сети в четверг, 17 октября.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.

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#рамзан кадыров
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#суд
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Озвучен основной признак нелюбви к себе
Психолог Голубева назвала неумение говорить «нет» признаком нелюбви к себе
18 октября 2024, 15:28

Фото: iStock/undefined undefined

Психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева заявила, что одним из основных признаков нелюбви к себе является неумение говорить «нет».
Кроме этого, люди, которые к себе относятся недостаточно хорошо, зачастую сравнивают себя с другими, принижая свои достижения в сравнении с чужими.

«Отсутствие заботы о себе также говорит о том, что человек себя не любит. Такие люди часто пренебрегают своими потребностями и желаниями, считая их несущественными. Они могут отказываться от отдыха, здорового питания и занятий спортом ради экономии. Люди, которые не любят себя, часто соглашаются на всё, что им предлагают, боясь обидеть других или показаться эгоистами», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Она добавила, что подобные люди также характеризуются тем, что не верят в свои достоинства и считают комплименты незаслуженными, а также сильно бояться совершать ошибки.

А директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Елена Мазанкина отметила, что физические нагрузки и дыхательные упражнения и практики полезны для психического состояния, так как способствуют снижению тревожности.

«Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, что значительно улучшает общее самочувствие и помогает снять напряжение. Оптимально выделять хотя бы 30 минут в день на умеренную активность, будь то прогулка, бег или занятия спортом», — прокомментировала в беседе с RT специалист.

Ранее доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявлял, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.

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#психолог
#человек
#люди
#любовь
#отношения
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В Подмосковье предотвратили сброс более 100 кубометров строительных отходов
18 октября 2024, 15:21

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Сброс более 100 кубических метров строительных отходов сумели предотвратили в Московской области в ходе рейда, проведённого на территории Раменского городского округа, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе рейда была проверена 2️1 единица техники, у водителей пяти машин отсутствовали документы, необходимые для перевозки отходов. Общий объём строительного мусора, который мог остаться у трассы или в лесополосе, равен 1️2️ бункерам или двум кузовам карьерных самосвалов», — говорится в сообщении.
На нарушителей составлены протоколы, машины, на которых нелегально перевозились отходы, задержаны.

В рейде принимали участие представители областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Минэкологии, а также правоохранители.

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#минчистоты
#раменский городской округ
#мусор
#отходы
#строительный мусор
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В России началось создание ИИ-помощника для трехмерной печати изделий
18 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Marina_Skoropadskaya

Специалисты Центра компетенций НТИ МГТУ им. Н.Э. Баумана и Дальневосточного федерального университета начали разработку интеллектуального помощника для 3D-печати изделий.
Новая технология будет полезна тем, что благодаря ей снизятся требования к квалификации операторов оборудования, сократятся материальные и временные затраты, восстановятся исправности деталей и т. д.

«Инженер-технолог будет вводить в программу информацию об оборудовании, материалах, необходимых для производства детали, а также её технических характеристиках, установленных техническим заданием. Интеллектуальный ассистент сформирует рекомендации об оптимальном способе настройки параметров оборудования», — приводят «Известия» пояснение старшего преподавателя базовой кафедры фотоники и цифровых лазерных технологий Политехнического института ДВФУ Александра Никитина.

А и. о. директора Института биотехнологии и глобального здоровья Университета РОСБИОТЕХ, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Дмитрий Куликов заявил о бурном росте и развитии биотехнологий в России.

«Биотехнологии сегодня практически везде. Внедрение новых разработок в области индустрии питания играет важную роль в сохранении и укреплении здоровья людей, так как обеспечивает продовольственную безопасность, позволяет большему числу людей придерживаться принципов правильного питания, снижает риски развития заболеваний и нагрузку на сферу медицины», — добавил в беседе с RT Куликов.

Ранее сообщалось, что учёные ЛЭТИ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать патологии беременности по истории болезни.

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#ученые
#технологии
#наука
#россия
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В Павловском Посаде проводят акции в рамках Дня белой трости
18 октября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Различные мероприятия, направленные на повышение безопасности пешеходов с ограниченными возможностями здоровья, проводят сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа, акции приурочены в Международному дню белой трости — символа слабовидящих людей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«17 октября сотрудники ГАИ вместе со школьными активистами провели акцию в поддержку незрячих пешеходов. Школьники нарисовали плакаты, призывающие водителей быть внимательнее к людям с ОВЗ и пропускать через дорогу тех, кто подаёт сигнал белой тростью, даже вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
Кроме того, были проведены беседы с пешеходами: им рассказали, что нужно проявлять внимание к незрячим участникам дорожного движения.

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#инвалиды
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