Молодая семья из Красногорска приобрела квартиру благодаря жилищной программе

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Семья Ковбаса из Красногорска переехала в свою собственную трёхкомнатную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы «Жилище» Московской области, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В семье трое детей: новорождённая София и двухлетние близнецы Матвей и Лука. По словам матери семейства, их общая страсть — спорт.
Раньше семья жила в однокомнатной квартире. Знакомые рассказали им о мерах поддержки в жилищном вопросе, и пара обратилась за консультацией в городскую администрацию. Оказалось, что их семья соответствует всем условиям подпрограммы:
Подать заявку можно онлайн на сайте.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Подмосковье стали 271 семья.
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Раньше семья жила в однокомнатной квартире. Знакомые рассказали им о мерах поддержки в жилищном вопросе, и пара обратилась за консультацией в городскую администрацию. Оказалось, что их семья соответствует всем условиям подпрограммы:
- возраст до 35 лет;
- потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека);
- проживание в Московской области (регистрация по месту жительства);
- наличие дохода для оплаты 65 % расчётной стоимости жилья или возможности взять кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн на сайте.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Подмосковье стали 271 семья.
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Дайана Хусинова