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Подмосковное предприятие модернизирует производство алюминиевых изделий

01 октября 2024, 22:39
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Подмосковный производитель алюминиевых конструкций модернизирует производство закладных алюминиевых систем в Химках. Для этого «Компания Вертикаль Юг» привлечёт льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Деньги пойдут на покупку технологического оборудования, его монтаж и наладку.
«Инвестиции в модернизацию производства составляют около 20 млн рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заём на 10 млн рублей, то есть около 50% от суммарной стоимости проекта. Средства направят на покупку и наладку оборудования. Модернизация завершится к следующем году. На предприятии создадут около десятка рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.


По её словам, после модернизации компания сможет выпускать каждый год 650 тыс. алюминиевых изделий.

Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

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#промышленность
Студенты и школьники смогут познакомится с работой подмосковных предприятий
01 октября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье стартовал этап ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая продлится месяц. Мероприятие проводит Союз машиностроителей России, сообщили в пресс-служба Мининвеста Московской области.
Студенты и школьники смогут посетить «НПО машиностроения», которое обеспечивает армию новейшими видами военной техники; проектно-конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка», разрабатывающее и производящее крылатые ракеты; головной институт Роскосмоса «ЦНИИмаш» и другие предприятия, многие из которых являются режимными и выполняют гособоронзаказ.

Юных гостей познакомят с задачами, стоящими перед ОПК, расскажут о профессиях, востребованных в военно-промышленном комплексе.
«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» позволяет не только познакомить с профессиями и производственными процессами, но и подготовить ребят к обдуманному выбору будущей специальности. Чем больше площадок откроют свои двери для школьников, тем выше будет интерес молодёжи к производству, технологиям и инженерным специальностям», – отметил вице-президент Союза машиностроителей России, председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
Полный список подмосковных участников «Недели без турникетов» и правилами проведения акции можно найти на сайте.

Акция проводится с 2015 года весной и осенью. Цель - познакомить учащихся с предприятиями и профессиями, востребованными на современном производстве.

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Подмосковные предприниматели побывали с бизнес-миссией в Бишкеке
01 октября 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии производителей в Киргизии. Поездку в Бишкек организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Регион представляли девять компаний, в том числе металлообрабатывающее предприятие «Нимбус», производитель пластмассовых изделий для строительства «Алекс Байтлер Рус», производитель бумажных салфеток ТЕТРА, выпускающая полимеры компания НИКАТОР, производитель монтажной пены «Люксполихим» и другие.
«В Бишкеке прошли встречи с потенциальными покупателями подмосковной продукции. На переговоры были приглашены ключевые игроки рынка – дистрибьюторы, крупные торговые сети и маркетплейсы. Также участники бизнес-миссии посетили предприятия города», – отметили в министерстве.
Там добавили, что Фонд поддержки ВЭД региона профинансировал аренду площадей для проведения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров.

Узнать больше о поддержке экспортёров можно на Инвестпортале Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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Производство перепелиных яиц в Подмосковье за год увеличилось на 18%
01 октября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Региональные предприятия Подмосковья с начала года произвели 31 млн. перепелиных яиц. Это на 4,7 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объём производства увеличился на 17,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Поголовье перепелов в регионе превышает 300 тыс. голов, что на 72 тыс. больше прошлогоднего показателя. Крупнейшие в Подмосковье предприятия отрасли – ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове, которая специализируется на породе японских перепелов, и ООО «Генофонд» в Сергиево-Посадском городском округе – хозяйство по разведению перепелов эстонской, японской и радонежской пород», – отметили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе, перепелиные яйца содержат аминокислоты, витамины А, D и В, кальций, магний, фосфор, железо, калий и селен.

Для поддержания здорового рациона рекомендуется соблюдать дневную норму употребления перепелиных яиц. В среднем допускается до 5-6 таких яиц в день.

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#экономика
#сельское хозяйство
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#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье в октябре проведут около 170 ярмарок, посвящённых золотой осени
01 октября 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области в октябре пройдёт около 170 тематических ярмарок, где представят фермерскую продукцию, товары производителей из России, Подмосковья и ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этом месяце состоятся тематические ярмарки, посвящённые золотой осени. Так, ярмарка «Осенняя» пройдёт в Старой Купавне, «Овощное ассорти» – в Раменском, «Жёлтый листопад» – в Истре, «Урожай» – в Кашире, «Дары осени» – в Наро-Фоминске, «Осенний ценопад» – в Кубинке, «Осенняя мозаика» – в селе Жаворонки Одинцовского городского округа», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что праздничные ярмарки, посвящённые Дню работников сельского хозяйства, состоятся в Щёлкове, Шаховской, Черноголовке, Химках и других городских муниципалитетах.

На ярмарочных прилавках представят молочную продукцию, мясные деликатесы, сыры, колбасы, овощи, фрукты, сладости и многое другое.

Полный список ярмарок, даты проведения и часы работы можно найти по ссылке.

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В Подмосковье построят импортозамещающее производство молочных смесей
01 октября 2024, 16:57

Фото: iStock / LENblR

В Можайском городском округе появится высокотехнологичное производство сухих молочных смесей для детей, которые заменят грудное молоко. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукцию будут производить по технологии полного цикла из отечественных ингредиентов. В дальнейшем её будут поставлять по всей России и на экспорт.
«Для реализации импортозамещающего проекта инвестору предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объём инвестиций в реализацию масштабного проекта оценивается в 11,2 млрд рублей. На производстве создадут около 180 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, завершить строительство производственного объекта и ввести его в эксплуатацию рассчитывают в 2027 году. Проект реализуют российские и иностранные инвесторы из дружественных стран.

Запуск завода позволит заместить импортные аналоги продукции. Для его строительства Минимущества Московской области предоставило земельный участок площадью 10 га. Помощь в его подборе оказала Корпорация развития Подмосковья.

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#молочная продукция
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Плохие новости: названы машины, которые подорожают в ближайшее время
Frank Auto: первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой
01 октября 2024, 06:10

Фото: istock/Fahroni

В ближайшие месяцы цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10% в связи с индексацией утилизационного сбора, сообщили эксперты.
Подорожание коснется прежде всего моделей массового сегмента, которые пользуются наибольшим спросом на рынке. По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой.

«Машины подорожают примерно на 8-10%, что особенно затронет популярные модели. Также можно ожидать роста цен на подержанные автомобили», — отметила она в интервью «Известиям».
Главный редактор журнала «За рулем» добавил, что автомобили стоимостью 2,2-2,5 миллиона рублей могут подорожать на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, стоящие 4,5-5 миллионов рублей, могут увеличиться в цене на 200-250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей. Об этом заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

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#машины
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Предприятия Москвы нарастили производство продукции химической отрасли
30 сентября 2024, 20:44

Фото: iStock/ultramansk

Московские производители продукции химической отрасли наращивают объёмы выпуска и закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Город оказывает активную поддержку таким предприятиям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В настоящее время в столице действует порядка 260 предприятий химической промышленности, на которых работают более 25 тысяч сотрудников. Они производят продукцию, которая затем используется в различных сферах – от производства упаковки до автомобильной промышленности.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина власти города создают благоприятные условия для устойчивого развития предприятий химической отрасти, а также предлагают им свыше 20 системных инструментов поддержки.

Так, благодаря развитию отрасли, с января по июль текущего года компаниям удалось на 10% нарастить выпуск критически значимой химической продукции.

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#предприятия
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Силуанов рассказал, в каком случае с 2025 года будут использоваться средства ФНБ
Силуанов: Средства ФНБ будут использоваться в случае падения цен на нефть
30 сентября 2024, 20:12

Фото: сайт Кремля

В России будут пересмотрена роль Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 2025 года его средства будут использоваться в качестве страховки на случай снижения цен на нефть.
Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, часть резерва ФНБ может быть использована для финансирования инфраструктурных проектов, добавил он. В качестве средства балансировки федерального бюджета ФНБ больше использоваться не будет.

Также глава ведомства назвал новый проект федерального бюджета РФ «непростым». Тем не менее, по его мнению, ключевые задачи технологического инфраструктурного развития получат финансирование в полном объёме.

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В Госдуме предложили создать внутреннюю биржу в рамках БРИКС
30 сентября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/chrisman

В Государственной думе предложили создать единую биржу БРИКС. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты российского парламента Александр Бабаков.
В разговоре с РИА Новости он выразил мнение, что создание такой биржи для торговли товарами и сырьём внутри блока с использованием национальных валют будет способствовать укреплению экономического суверенитета и независимости стран. Также парламентарий считает такой шаг важной вехой на пути укрепления многополярного мирового порядка.

Бабаков уверен, что создание биржи БРИКС заметно упростит и оптимизирует торговое сотрудничество между странами. Ведь в настоящее время торговля сырьём и товарами часто происходит через третьи государства, что приводит к существенному увеличению транзакционных издержек.

Кроме того, по мнению депутата, создание единой биржи будет способствовать инновационному развитию и модернизации экономик стран БРИКС, обладающих огромным потенциалом развития.

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