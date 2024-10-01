Подмосковное предприятие модернизирует производство алюминиевых изделий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковный производитель алюминиевых конструкций модернизирует производство закладных алюминиевых систем в Химках. Для этого «Компания Вертикаль Юг» привлечёт льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Деньги пойдут на покупку технологического оборудования, его монтаж и наладку.
По её словам, после модернизации компания сможет выпускать каждый год 650 тыс. алюминиевых изделий.
Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.
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«Инвестиции в модернизацию производства составляют около 20 млн рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заём на 10 млн рублей, то есть около 50% от суммарной стоимости проекта. Средства направят на покупку и наладку оборудования. Модернизация завершится к следующем году. На предприятии создадут около десятка рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, после модернизации компания сможет выпускать каждый год 650 тыс. алюминиевых изделий.
Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.
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Лора Луганская