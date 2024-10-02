В России снова выросла ипотека

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Сбербанк с 2 октября 2024 года повышает ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентных пункта.
Теперь минимальные ставки составляют 21,9% на первичном рынке и 21,6% на вторичном. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ранее банк также повысил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», увеличив их до 20% годовых на срок до одного года. Повышенные ставки могут быть доступны и для средств, ранее размещенных в указанном банке. Кроме того, Сбербанк ранее объявил о снижении размера двух дисконтов по ипотеке, озвученные изменения вступят в силу 17 сентября, сообщает RT.
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«С 2 октября ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентных пункта. В результате минимальные ставки на платформе „Домклик“ на первичном рынке теперь составляют 21,9%, на вторичном — 21,6%», — уточнили в Сбербанке.
Ранее банк также повысил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», увеличив их до 20% годовых на срок до одного года. Повышенные ставки могут быть доступны и для средств, ранее размещенных в указанном банке. Кроме того, Сбербанк ранее объявил о снижении размера двух дисконтов по ипотеке, озвученные изменения вступят в силу 17 сентября, сообщает RT.
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Елена Перлова