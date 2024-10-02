Мишустин заявил, что сельское хозяйство в РФ показало рекордный урожай

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в Российской Федерации в 2024 году были успешно выполнены. Об этом информирует РИА Новости.
«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — подчеркнул он.
По его словам, министерства будут внимательно отслеживать результаты 2024 года, но уже сейчас ясно, что показатели отрасли для ключевых продуктов (мяса, рыбы, растительного масла, зерна и сахара) полностью выполнены.
Ранее сообщалось, что региональные предприятия Подмосковья с начала года произвели 31 млн. перепелиных яиц. Это на 4,7 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объём производства увеличился на 17,8%
До этого стало известно, что в Подмосковье ввели в сельхозоборот более 11 тыс. га ранее неиспользуемых земель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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