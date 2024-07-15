Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России

Новая опция для предпринимателей появилась на портале госуслуг Московской области: теперь можно в режиме онлайн выбрать место не только для торговых тележек иди фудтраков, но и для торговых павильонов, палаток и киосков, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.