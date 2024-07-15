Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России

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Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что в России к сентябрю бензин подорожает на 5-10%.
«Во-первых, в мае был снят запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Во-вторых, на ряд нефтеперерабатывающих заводов были совершены атаки беспилотников. Критического ущерба не было, но производство частично приостанавливалось на время ремонта. В совокупности эти факторы снизили предложение топлива на внутреннем рынке», — объяснил в беседе с Газета.ру специалист.
Он отметил, что хотя рост цен неприятен как гражданам, так и бизнесу, в данном случае ничего катастрофичного не предвидеться.
Ранее аналитик Дмитрий Скрябин заявил, что снижения цен на бензин в ближайшее время в России не будет.
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