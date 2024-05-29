Росстат закрыл публикацию данных о производстве бензина

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Росстат больше не будет публиковать статистические данные о производстве бензина. Об этом пресс-служба Минэнерго сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов.
В ведомстве подчеркнули, что с учётом нынешней геополитической ситуации раскрытие такой информации может привести к манипулированию рынком со стороны недобросовестных его участников.
Таким образом, принятие решения о полном скрытии статистики позволит обезопасить энергетическую отрасль России.
Подчёркивается, что решение принято исключительно в отношении бензина. Статистика по производству дизельного топлива будет доступна.
Несмотря на нововведение, 29 мая Росстат опубликовал данные по производству бензина за апрель.
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В ведомстве подчеркнули, что с учётом нынешней геополитической ситуации раскрытие такой информации может привести к манипулированию рынком со стороны недобросовестных его участников.
Таким образом, принятие решения о полном скрытии статистики позволит обезопасить энергетическую отрасль России.
Подчёркивается, что решение принято исключительно в отношении бензина. Статистика по производству дизельного топлива будет доступна.
Несмотря на нововведение, 29 мая Росстат опубликовал данные по производству бензина за апрель.
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Анастасия Чинкова