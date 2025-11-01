Экономист предположил, что красная икра подорожает перед Новым годом
Красная икра в России перед Новым годом может подорожать на 5–10% из‑за повышенного предпраздничного спроса.
Такое предположение в беседе с «Татар-информом» высказал экс‑замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Леонид Холод.
По его словам, заготовок икры в этом году много, приход рыбы был хорошим, однако торговцы, рассчитывая на рост спроса, будут удерживать товар до праздников. Поэтому цена, как минимум, останется на нынешнем уровне или вырастет.
При этом Холод не исключил, что 31 декабря продавцы могут сделать скидки для тех, кто не успел купить продукт заранее.
