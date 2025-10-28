Россиянам рассказали, смогут ли региональные МКК выдавать ипотеку

28 октября 2025, 23:27

Экономист Цыганов: МКК смогут выдавать ипотеки не во всех регионах РФ

Фото: iStock/simpson33

Программа по выдаче ипотечных займов физлицам в микрокредитных организациях будет действовать не во всех регионах России. Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.





Напомним, теперь региональные микрокредитные компании (МКК) могут выдавать ипотеки. Это сделали для того, чтобы ипотечные займы могли оформить те, кому в этом отказали банки, а также составить им конкуренцию.





«Это для тех регионов, у которых есть свой собственный потенциал покупателей жилья, который не всегда соответствует сложившимся на текущий момент условиям жилья, и есть средства на реализацию тех или иных программ», — пояснил Цыганов в беседе с Общественной Службой Новостей.