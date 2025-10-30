Набиуллина заявила о «двойном ударе» при резком снижении ключевой ставки

30 октября 2025, 15:52

Набиуллина: экономика РФ получит двойной удар при резком снижении ставки

Эльвира Набиуллина (Фото: www.kremlin.ru)

Экономика России получит «двойной удар», если резко снизить ключевую ставку, — сначала возникнет рост инфляции, а затем взлет ставок. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.