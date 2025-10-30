Набиуллина заявила о «двойном ударе» при резком снижении ключевой ставки
Экономика России получит «двойной удар», если резко снизить ключевую ставку, — сначала возникнет рост инфляции, а затем взлет ставок. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.
По ее словам, важно понимать, что ключевая ставка не может сделать кредиты дешевыми. Когда инфляция находится на низком уровне, начинают устанавливаться умеренные процентные ставки, добавила Набиуллина.
Она подчеркнула, что для эффективной работы экономики важна значительная разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции. Председатель Банка России отметила, что в начале следующего года ожидается временное ускорение инфляции, но это не должно препятствовать снижению ключевой ставки.
