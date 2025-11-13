Экономист заявил, что средняя зарплата в РФ составит 110 тыс. рублей по итогам 2025 года
Прогнозы по средней зарплате в России на 2025 год вызывают интерес и ожидания.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Татар-информ» поделился своими оценками, согласно которым средний доход может достигнуть 105-110 тысяч рублей.
Согласно данным Росстата, средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей. Это уже достаточно высокая цифра, но прогнозы на следующий год обнадеживают. Если ожидания Балынина сбудутся, то рост составит от 17,9% до 23,5% по сравнению с предыдущим годом.
Экономическая ситуация в стране продолжает меняться, и такие прогнозы могут стать стимулом для повышения уровня жизни граждан. Ожидается, что увеличение доходов повлияет на потребительские привычки и спрос на товары и услуги.
