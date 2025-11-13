Милонов обвинил «Слово пацана» во влиянии на банду подростков из под Иркутска
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что подростков, избивающих сверстников, нужно заставлять просить прощения «в соплях и слезах», а видео с извинениями публиковать для воспитательного эффекта. По мнению политика, на несовершеннолетних негативно повлиял сериал «Слово пацана».
В интервью «Абзацу» парламентарий отметил, что дети, вдохновляющиеся популярными картинами и соцсетями, формируют банды, и важно показывать последствия их действий. Особую критику Милонов направил на сериал «Слово пацана», который, по его словам, романтизирует жестокость.
«Нет сомнений, что они насмотрелись «Слова пацана». Этот ублюдочный сериал. Надо к уголовной ответственность привлечь тех, кто его снимал», — сказал Милонов.
Напомним, в Иркутской области несколько подростков создали банду, терроризировавшую школьников, а видео их действий распространилось в Сети.