Почти половина жителей Петербурга планируют откладывать деньги на пенсию
Почти половина жителей Санкт-Петербурга (45%) планируют дополнительно откладывать деньги на старость, 41% населения города рассчитывает на государственную пенсию, а 14% опрошенных уже начали формировать собственные пенсионные накопления. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на опрос Группы Ренессанс Страхование.
По данным издания, 30% петербуржцев вкладывают деньги в недвижимость, некоторые же откладывают на пенсию часть дохода.
«С прошлого года у россиян появился новый финансовый инструмент собственных пенсионных накоплений — программа долгосрочных сбережений. К взносам участников этой программы государство добавляет на протяжении 10 лет ежегодно до 36 000 рублей. Кроме того, часть ранее уплаченного налога с внесенных в размере до 400 тысяч рублей взносов можно ежегодно вернуть через налоговый вычет», — сказал гендиректор НПФ «Ренессанс Накопления» Владислав Гусев.
Тем временем доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил в беседе с RT, что в 2026 году в России повысят большинство соцвыплат, в том числе пенсии и пособия.
«Согласно утверждённому бюджету, индексация будет проведена с учётом фактической инфляции за 2025 год. С 1 января 2026 года страховые пенсии по возрасту будут увеличены на 7,6% в рамках плановой индексации. Показатель индексации превышает ожидаемую инфляцию, которая, согласно предварительным прогнозам, составит 6,8%. В результате средняя страховая пенсия по возрасту станет около 27,1 тыс. рублей», — пояснил эксперт.
Он добавил, что с 1 апреля увеличат на 6,8% социальные пенсии для граждан без необходимого стажа, а также для детей-инвалидов, инвалидов с детства и других категорий.
Кроме того, индексации подлежат материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком и другие социальные выплаты.