Почти половина жителей Петербурга планируют откладывать деньги на пенсию

13 ноября 2025, 13:42

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Почти половина жителей Санкт-Петербурга (45%) планируют дополнительно откладывать деньги на старость, 41% населения города рассчитывает на государственную пенсию, а 14% опрошенных уже начали формировать собственные пенсионные накопления. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на опрос Группы Ренессанс Страхование.





По данным издания, 30% петербуржцев вкладывают деньги в недвижимость, некоторые же откладывают на пенсию часть дохода.





«С прошлого года у россиян появился новый финансовый инструмент собственных пенсионных накоплений — программа долгосрочных сбережений. К взносам участников этой программы государство добавляет на протяжении 10 лет ежегодно до 36 000 рублей. Кроме того, часть ранее уплаченного налога с внесенных в размере до 400 тысяч рублей взносов можно ежегодно вернуть через налоговый вычет», — сказал гендиректор НПФ «Ренессанс Накопления» Владислав Гусев.

«Согласно утверждённому бюджету, индексация будет проведена с учётом фактической инфляции за 2025 год. С 1 января 2026 года страховые пенсии по возрасту будут увеличены на 7,6% в рамках плановой индексации. Показатель индексации превышает ожидаемую инфляцию, которая, согласно предварительным прогнозам, составит 6,8%. В результате средняя страховая пенсия по возрасту станет около 27,1 тыс. рублей», — пояснил эксперт.