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Экономист заявил о важности присвоения РФ суверенного рейтинга за границей

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Присвоение России за границей суверенного рейтинга очень важно, рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Напомним, китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) впервые после начала СВО повысило суверенный кредитный рейтинг РФ до BBB+g.

«Для России рейтинг имеет значение как определённое приглашение российским корпоративным эмитентам от Китая выходить с юаневыми облигациями на биржи Китая и Гонконга. Фондовый рынок и рубль этой новости пока не заметили, так как более важна геополитика», — пояснил Шнейдерман в разговоре с RT.

Он также добавил, что присвоенный рейтинг важен для России тем, что правительство и корпоративные эмитенты теперь смогут без трудностей выпускать облигации, номинированные в юанях, и размещать их на китайских биржах.

Тем временем в апреле рубль продолжил укрепляться к доллару уже пятый месяц подряд. Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в интервью Общественной Службе Новостей пояснил, с чем это связано.

«Во-первых, это сокращение импорта, которое наблюдается последнее время и является следствием жесткой денежно-кредитной политики. У людей есть деньги, но до потребительского рынка они не доходят, потому что уходят в банки на депозиты. Из-за того, что падает импорт, нет нужды в валюте, чтобы его закупать», — рассказал Зубец.

Кроме того, по словам эксперта, РФ в международной торговле использует бартерные схемы. Также есть ожидание примирения, после которого российские акции будут подниматься в цене.

«Последняя причина, на мой взгляд, это то, что у нас в стране у населения хранится примерно на сто миллиардов долларов заначек, а так как доллар хранить невыгодно, те, у кого доллары есть, продают эти заначки, несут их в банки, чтобы получить доход», — заключил Зубец.

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#рф
В московском «Зарядье» состоится первая Международная ярмарка онлайн-продаж брендов из РФ
17 мая 2025, 11:45

Фото: iStock/ Inna Polekhina

17 мая в Москве в парке «Зарядье» пройдет первая Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов, сообщила пресс-служба «Российского экспортного центра».
Организаторами ярмарки являются Министерство промышленности и торговли России, АО «Российский экспортный центр», Фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив и Правительство Москвы.

Пилотное мероприятие направлено на продвижение через крупные онлайн-платформы российской продукции на китайском рынке, который является одним из самых емких и перспективных. Ярмарка способствует укреплению и диверсификации торгово-экономических связей Российской Федерации и Китая.

Мероприятие в столичном парке пройдет в рамках программы по продвижению российской продукции под национальным брендом «Сделано в России».

Ранее сообщалось, что прием заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» завершится уже на этой неделе.

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Аналитик объяснил, как подготовить финансовую подушку к пенсии
Аналитик Антонов: россиянам стоит откладывать деньги к пенсии
15 мая 2025, 18:21

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Чтобы на пенсии иметь доход, необходимо регулярно откладывать деньги в период трудового возраста. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«Для формирования дополнительной пенсии важно сочетать дисциплину, диверсификацию и стратегический подход. Большая часть людей, по моим наблюдениям, готова тратить, но не сберегать средства», — приводит RT слова Антонова.

По его словам, необходимо откладывать всего 20—30% ежемесячного дохода и пользоваться финансовыми инструментами, которые обгоняют инфляцию. В этом случае накопленный капитал через некоторое время можно будет, например, потратить на покупку квартиры или вложиться в фонд недвижимости.

Кроме того, Минтруд сообщил, что в 2026 году самозанятые получат возможность оформлять больничный и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Некипелова пояснила, насколько это будет результативно.

«Нужно обратиться к психоэмоциональному портрету самозанятого человека — это человек, который находится на начальной ступени предпринимательской деятельности, он привык брать всю ответственность за себя в свои руки, мало надеясь на государство во многих вопросах», — отметила Некипелова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она считает, что самозанятым необходимо предложить выгодные условия, чтобы люди начали принимать участие в этой программе.

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Эксперт Разуваев: Zara и другие бренды могут вернуться в Россию до 2027 года
15 мая 2025, 17:50

Фото: istockphoto / tupungato

Zara и другие международные бренды, покинувшие российский рынок, вполне могут вернуться раньше 2027 года — сразу после смягчения санкционного давления. Об этом агентству «Татар-информ» заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева сообщала, что возвращение бренда ожидается не ранее 2027 года, а наиболее вероятная дата — 2029-й, писал ТАСС.

Однако Разуваев с этим не согласен. По его словам, высокая привлекательность российского рынка и курс рубля делают возврат западных компаний выгодным.

«Российский рынок очень большой, и к тому же аномально крепкий рубль выгоден для торговцев. Поэтому, я думаю, что возвращение ушедших брендов произойдёт раньше 2027 года. Может быть, даже в 2026-м, если не в конце текущего года», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что условия для возвращения иностранных брендов будут определяться российской стороной.

«Но я не думаю, что условия будут очень жёсткие, потому что мы заинтересованы быть частью глобальной экономики, чтобы у наших потребителей был выбор», — добавил экономист.

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#рынок
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#санкции
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Индекс Мосбиржи рухнул после объявления состава делегации России для переговоров с Украиной
Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации РФ для встречи в Стамбуле
15 мая 2025, 03:06

Фото: iStock/solarseven

Российский фондовый рынок начал снижение после публикации состава делегации для переговоров с Украиной в Турции. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи, опубликованные на официальном сайте площадки.
К 23:17 по московскому времени рублёвый индекс Мосбиржи (с кодом IMOEX2) упал на 1,93%, достигнув отметки 2 878,77 пунктов. Ранее в течение торгов падение составляло около 0,7%. По состоянию на 23:46 мск падение усилилось — оно составило минус 2,16% к закрытию предыдущего дня (2863,52 пункта).

Ранее рынок демонстрировал рост на фоне заявления президента Владимира Путина о перемирии, приуроченном к 80-летию Победы. Тогда индекс поднимался почти на 1%.

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14 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уже оценила состав делегации.

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Стало известно, сколько россиян смогут взять ипотеку под под 27% в 2025 году
Сенатор Епифанова: 14% россиян готовы взять ипотеку под 27% в 2025 году
14 мая 2025, 13:47

Фото: iStock/Evkaz

В 2025 году только 14% россиян смогут взять рыночную ипотеку. Так считает сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.
«В 2025 году рыночная ипотека будет оставаться нишевым продуктом при сохранении высоких ставок и наличии льготных программ. Рыночную ипотеку будут брать те заемщики, кто не может или не хочет использовать льготные программы, но имеет острую потребность в жилье или достаточные финансовые возможности, чтобы обслуживать дорогой кредит», — пояснила Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, 14% россиян воспользуются рыночной ипотекой, ставки по которой, вероятно, останутся высокими из-за высокой ключевой ставки. На подобные условия пойдут те, кто принципиально хочет купить жильё на вторичном рынке, так как льготных программ на «вторичку» сейчас нет.

На сегодняшний день средние ставки по ипотеке на новые квартиры в РФ достигают примерно 26,94%, а на вторичные квартиры — около 27,21%.

При этом эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер в разговоре с «Москвой 24» заявила, что покупка недвижимости по-прежнему остается вполне выгодным способом вложения денег, поскольку спрос на нее в будущем будет расти.

«Со временем ипотеку будет брать проще, так как в будущем ожидается снижение ключевой ставки. Одновременно с этим держать средства на депозитах станет не так выгодно, и россияне начнут искать новые способы вложить сбережения», — рассказала Хайдер.

Она также добавила, что за последние годы сократилось число домов, введенных в эксплуатацию. Когда спрос на жилье станет выше, это будет способствовать росту его стоимости, отметила Хайдер.

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#квартиры
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