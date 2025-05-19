Экономист заявил о важности присвоения РФ суверенного рейтинга за границей

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Присвоение России за границей суверенного рейтинга очень важно, рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Напомним, китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) впервые после начала СВО повысило суверенный кредитный рейтинг РФ до BBB+g.
Он также добавил, что присвоенный рейтинг важен для России тем, что правительство и корпоративные эмитенты теперь смогут без трудностей выпускать облигации, номинированные в юанях, и размещать их на китайских биржах.
Тем временем в апреле рубль продолжил укрепляться к доллару уже пятый месяц подряд. Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в интервью Общественной Службе Новостей пояснил, с чем это связано.
Кроме того, по словам эксперта, РФ в международной торговле использует бартерные схемы. Также есть ожидание примирения, после которого российские акции будут подниматься в цене.
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«Для России рейтинг имеет значение как определённое приглашение российским корпоративным эмитентам от Китая выходить с юаневыми облигациями на биржи Китая и Гонконга. Фондовый рынок и рубль этой новости пока не заметили, так как более важна геополитика», — пояснил Шнейдерман в разговоре с RT.
Он также добавил, что присвоенный рейтинг важен для России тем, что правительство и корпоративные эмитенты теперь смогут без трудностей выпускать облигации, номинированные в юанях, и размещать их на китайских биржах.
Тем временем в апреле рубль продолжил укрепляться к доллару уже пятый месяц подряд. Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в интервью Общественной Службе Новостей пояснил, с чем это связано.
«Во-первых, это сокращение импорта, которое наблюдается последнее время и является следствием жесткой денежно-кредитной политики. У людей есть деньги, но до потребительского рынка они не доходят, потому что уходят в банки на депозиты. Из-за того, что падает импорт, нет нужды в валюте, чтобы его закупать», — рассказал Зубец.
Кроме того, по словам эксперта, РФ в международной торговле использует бартерные схемы. Также есть ожидание примирения, после которого российские акции будут подниматься в цене.
«Последняя причина, на мой взгляд, это то, что у нас в стране у населения хранится примерно на сто миллиардов долларов заначек, а так как доллар хранить невыгодно, те, у кого доллары есть, продают эти заначки, несут их в банки, чтобы получить доход», — заключил Зубец.
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Элина Позднякова