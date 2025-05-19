Экономист заявил о важности присвоения РФ суверенного рейтинга за границей

Zara и другие международные бренды, покинувшие российский рынок, вполне могут вернуться раньше 2027 года — сразу после смягчения санкционного давления. Об этом агентству «Татар-информ» заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.